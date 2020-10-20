【港股市況】阿里巴巴續創新高見300元　恒生指數高開29點反覆欠方向（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

市場擔憂大選前達成刺激措施協議機會不大，加上全球新冠肺炎疫情持續惡化，道指跌410點。道指期貨今早升逾百點，恒指開報24571點，升29點。ATM向上，美團點評 （03690） 升近2%；騰訊 （00700） 升近0.9%；阿里巴巴 （09988） 升0.2%。

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即市走勢︰

【11︰44】港股中午收市前跌約20點，報24520點。

【11︰30】內地股市半日個別發展，上證跌0.1%；深證升0.4%；創業板指升0.9%。

【11︰22】除內銀股外，滙豐 （00005） 亦見回吐，滙豐股價跌1.1%，低見30.45元。

【11︰03】阿里巴巴 （09988） 升0.8%，破頂高見300元。

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【10︰57】阿里巴巴 （09988） 升0.7%，輕微破頂高見299.8元再創新高，上試300元關口。

【10︰45】ATMX 4股個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.7%；騰訊 （00700） 升近0.1%；美團點評 （03690） 跌近0.2%；小米 （01810） 升近0.7%。

【10︰40】大市欠缺方向，恒生指數最新報24542點，跌不足1點。

【10︰36】國泰 （00293） 最新倒跌0.3%，報5.78元。

【10︰15】中國全通 （00633） 升25%，高見0.153元。

【10︰14】恒大汽車 （00708） 正式啟動科創板上市輔導，恒大汽車升逾3%，高見22.4元。

【10︰10】比亞迪 （01211） 升幅擴至6%，高見136.3元。第三批新能源汽車下鄉名單出爐，比亞迪在列。

【10︰04】體育用品股李寧 （02331） 升3%，破頂高見39.8元；安踏 （02020） 升0.9%。

【09︰58】港股續跌約42點，報24500點。

【09︰57】比亞迪 （01211） 升逾3%，高見133.5元；吉利 （00175） 升0.4%；華晨 （01114） 跌0.9%；長汽 （02333） 跌1.4%。

【09︰52】紫金礦業 （02899） 首三季純利按年增長52.1%至45.72億元人民幣，若扣除非經常性損益，純利增長69.5%至46.66億元。紫金升3.5%。其他黃金相關股個別發展，招金升1.7%；山東黃金 （01787） 升0.1%；中國黃金 （02099） 跌0.3%；SPDR金ETF （02840） 跌近0.7%。

【金礦股】紫金礦業升逾3% 金價升帶挈首三季純利增長52%

【09︰49】內銀股見回吐，4大內銀中，建行 （00939） 、工行 （01398） 跌0.7%；中行 （03988） 跌1.2%；農行 （01288） 跌1.8%。

【09︰47】港股轉升，恒生指數最新升16點，24558點。

【09︰44】中國鐵塔 （00788） 升0.7%。中國鐵塔首三季收入按年增長5.6%至602.2億元人民幣，EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）按年增長5.4%至440.2億元人民幣，純利按年增長18%至45.64億元人民幣。

【鐵塔業績】中國鐵塔首三季純利按年增18%至46億人幣

【09︰36】港股早段倒跌約50點，恒生指數報24490點，跌51點。

【09︰34】永達汽車 （03669） 第三季純利大增41.2%至4.8億元人民幣，獲大和上調至買入，目標價升至13元，永達汽車升逾9%，破頂高見10.94元。

【業績】永達汽車上季多賺41% 股價破頂升逾7%（第二版）

【09︰33】高鑫零售 （06808） 今早回吐半成，低見8.9元。阿里巴巴上日公布透過子公司淘寶中國投資總計約280億元，向Auchan Retail InternationalS.A.及其附屬公司收購吉鑫控股有限公司的合共70.94%股權，吉鑫控股持有高鑫零售約51%股權。

【阿里巴巴】阿里巴巴280億取高鑫零售控股權併入報表 高鑫零售曾升近三成、遠超阿里要約價

【09︰31】國泰 （00293） 升近2%，高見5.92元。據報道指國泰航空計劃全球裁員近6000人，其中約九成（5000多人）屬於國泰的香港員工，當中超過一半，約4000人為機艙服務員。

【國泰裁員】國泰傳數日內公布裁員6000人港佔九成、國泰：恕不評論 國泰城周末架設傳媒區？

【09︰27】內地股市個別發展，上證跌近0.2%，深證跌0.03%，創業板指升0.3%。

【09︰24】本地建造工程承建商譽燊豐控股 （02132） 及納泉能源科技 （01597） 首掛，譽燊豐控股開報0.3元，潛水7.7%；納泉能源科技開報2.1元，較招股價高5%。

【09︰20】恒指開報24571點，升29點。美團點評 （03690） 升近2%；騰訊 （00700） 升近0.9%；阿里巴巴 （09988） 升0.2%。

【09︰13】即月期指開報24487點，跌62點或近0.3%。

【09︰07】大成生化科技 （00809） 公布，接獲吉林省政府人員通知，主席兼執行董事袁維森涉嫌嚴重違紀違法，正接受相關部門的紀律審查及監察調查。

大成生化科技主席袁維森涉嫌嚴重違紀違法遭調查

【09︰02】人行開展700億元人民幣逆回購操作，今日無逆回購到期，當日實現淨投放700億元人民幣。

【08︰59】本地建造工程承建商譽燊豐控股 （02132） 及納泉能源科技 （01597） 今日首掛。昨日於富途暗盤交易場，譽燊豐曾升逾1.3倍，隨後升幅收窄，收報0.33元，較招股價0.325元高1.5%；納泉能源科技收報2.03元，較招股價2元高1.5%。

【新股IPO】納泉能源科技1597、譽燊豐2132暗盤 譽燊豐一手帳面賺40元

【08︰48】恒指黑期升21點，報24515點；道指期貨升149點，報28249點。

【08︰30】正通汽車 （01728） 公布，公司控股股東Joy Capital及主席王木清與買方廈門信達（深︰00701）訂立買賣協議，出售公司已發行股份總數帶29.9%投票表決權的股份（相當於8.07億股），代價為14.03億元，相當每股1.74元。交易完成後，廈門信達將成為公司的最大單一股東。

正通汽車控股股東向廈門信達出售29.9%股權

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報30.76元，跌0.1元或近0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報559.07元，跌2.43元或0.4%。

【07︰30】金管局繼昨午港股收市後承接26.3億美元沽盤，今晨披露再接7.68億美元沽盤，向市場注資59.52億港元，日內共注資263.3億港元，香港銀行體系總結餘將增至3538.58億元。

【港滙強方】金管局今晨再注資59.52億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】道指早段升105點，其後反覆回落，收報28195點，跌410點或1.44%；標指收報3426點，跌56點或1.63%；納指收報11478點，跌192點或1.65%。

港股ADR收報24416點，跌125點或0.5%。恒指夜期收報24404點，跌145點，低水138點，成交11669張。

道指跌410點港股ADR跌125點 美滙指數跌近0.3%

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責任編輯︰梁浩碩