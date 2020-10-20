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【港股市況】恒指黑期升21點　道指期貨升149點（不斷更新）

即市財經 09:02 2020/10/20

分享：

港股市況不斷更新

市場擔憂大選前達成刺激措施協議機會不大，加上全球新冠肺炎疫情持續惡化，道指跌410點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約125點，恒指料開報24416點。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

行會今商放寛本地團限制 或周五放寛至上限30人

【iBond 2020】iBond+螞蟻上市料勁抽資數千億　專家教路同時認購iBond+螞蟻

【美國大選】摩通私銀：拜登若勝選　利好亞洲股

即市走勢︰

【09︰02】人行開展700億元人民幣逆回購操作，今日無逆回購到期，當日實現淨投放700億元人民幣。

【08︰59】本地建造工程承建商譽燊豐控股  （02132）  及納泉能源科技  （01597） 今日首掛。昨日於富途暗盤交易場，譽燊豐曾升逾1.3倍，隨後升幅收窄，收報0.33元，較招股價0.325元高1.5%；納泉能源科技收報2.03元，較招股價2元高1.5%。

【新股IPO】納泉能源科技1597、譽燊豐2132暗盤　譽燊豐一手帳面賺40元

【08︰48】恒指黑期升21點，報24515點；道指期貨升149點，報28249點。

【08︰30】正通汽車  （01728）  公布，公司控股股東Joy Capital及主席王木清與買方廈門信達（深︰00701）訂立買賣協議，出售公司已發行股份總數帶29.9%投票表決權的股份（相當於8.07億股），代價為14.03億元，相當每股1.74元。交易完成後，廈門信達將成為公司的最大單一股東。

正通汽車控股股東向廈門信達出售29.9%股權

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報30.76元，跌0.1元或近0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報559.07元，跌2.43元或0.4%。

【07︰30】金管局繼昨午港股收市後承接26.3億美元沽盤，今晨披露再接7.68億美元沽盤，向市場注資59.52億港元，日內共注資263.3億港元，香港銀行體系總結餘將增至3538.58億元。

【港滙強方】金管局今晨再注資59.52億港元　一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】道指早段升105點，其後反覆回落，收報28195點，跌410點或1.44%；標指收報3426點，跌56點或1.63%；納指收報11478點，跌192點或1.65%。

港股ADR收報24416點，跌125點或0.5%。恒指夜期收報24404點，跌145點，低水138點，成交11669張。

道指跌410點港股ADR跌125點　美滙指數跌近0.3%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 正通汽車（01728） 騰訊控股（00700） 藍籌股 恒指夜期 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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【螞蟻上市】螞蟻集團通過港交所上市聆訊　暫定26日招股、下月6日掛牌

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