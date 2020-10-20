【恒指夜期】美股急挫後僅微彈　港股夜期延續悶局（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股全日成交不足千億元，反映投資者仍有所觀望，不過，阿里巴巴 （09988） 仍是市場焦點，成交58億元，稱冠港股，高於騰訊 （00700） 的55.9億元，阿里巴巴股價高見300.4元，續創新高，收市升0.7%，收報299.4元。

恒生指數全日均呈悶市格局，最終微升27點。車股造好，比亞迪 （01211） 升近9%；李寧 （02331） 升逾6%，破頂突破40元。今晚留意美股表現，假若外圍氣氛向淡，恒指亦難有好表現。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

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即市走勢︰

【21︰30】美股急挫後僅微彈，道指只升百餘點；恒指夜期表現亦欠佳，報24510點，升8點，低水60點。

【21︰00】融創中國建議分拆融創服務於主板上市 集資約78億

【20︰30】榮昌生物製藥展開投資者路演 集資約31.2億元

【19︰30】今年「雙11」較往年多3日

【18︰50】中國兩款疫苗於國際進入三期臨床 國資委指積極擴大疫苗產能

【17︰59】恒指夜期早段悶局，報24507點，升5點，低水63點。

【16︰30】香港失業率6.4%，超預期的6.2%，創近16年新高，失業人數近26萬人。

【16︰10】恒指收報24569點，升27點。阿里巴巴 （09988） 高見300.4元曾創新高，收報299.4元未能企穩300元關口；車股造好，比亞迪 （01211） 升近9%；李寧 （02331） 升逾6%，破頂突破40元。

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【16︰00】恒指U盤前升15點，報24557點。

【15︰46】RAFFLES （01376） 瀉5成，破底低見0.193元，成交3923萬元。

【15︰32】港股尾市升跌約3點，報24538點。

【15︰11】恒指轉升，恒生指數升約15點，報24556點。

【15︰02】內地股市向上，上證升近0.5%；深證升近1.4%；創業板指升1.9%。

【14︰53】汽車股造好，除比亞迪 （01211） 升逾7%外，長汽 （02333） 升逾5%，破頂高見13.88元；吉利 （00175） 升逾3%；華晨中國 （01114） 升1%。

【14︰35】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾8%，高見139元，成交14億元。

【14︰09】恒指午後維持窄幅上落，恒生指數最新報24500點，跌41點。

【14︰08】雷蛇 （01337） 股價升逾8%，破頂高見2.43元，成交2億元。

【13︰18】蒙牛 （02319） 升逾半成，高見39.55元。凱基證券將蒙牛目標價上調至47.68元。

【13︰14】恒大汽車 （00708） 午後升幅擴大至7.5%，高見22.95元。深圳證監局官網顯示，中國恒大新能源汽車集團擬首次公開發行股票並在境內證券交易所上市，現已接受海通證券輔導，並在深圳證監局進行了輔導備案。

【13︰12】大成生化科技 （00809） 跌逾17%，低見0.15元。

【13︰00】港股午後初段跌約35點，報24507點。

【12︰00】恒指中午收報24520點，半日跌21點。阿里巴巴 （09988） 逆市升0.6%，高見300.4元創上市新高。比亞迪 （01211） 升逾半成。

【11︰44】港股中午收市前跌約20點，報24520點。

【11︰30】內地股市半日個別發展，上證跌0.1%；深證升0.4%；創業板指升0.9%。

【11︰22】除內銀股外，滙豐 （00005） 亦見回吐，滙豐股價跌1.1%，低見30.45元。

【11︰03】阿里巴巴 （09988） 升0.8%，破頂高見300元。

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【10︰57】阿里巴巴 （09988） 升0.7%，輕微破頂高見299.8元再創新高，上試300元關口。

【10︰45】ATMX 4股個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.7%；騰訊 （00700） 升近0.1%；美團點評 （03690） 跌近0.2%；小米 （01810） 升近0.7%。

【10︰40】大市欠缺方向，恒生指數最新報24542點，跌不足1點。

【10︰36】國泰 （00293） 最新倒跌0.3%，報5.78元。

【10︰15】中國全通 （00633） 升25%，高見0.153元。

【10︰14】恒大汽車 （00708） 正式啟動科創板上市輔導，恒大汽車升逾3%，高見22.4元。

【10︰10】比亞迪 （01211） 升幅擴至6%，高見136.3元。第三批新能源汽車下鄉名單出爐，比亞迪在列。

【10︰04】體育用品股李寧 （02331） 升3%，破頂高見39.8元；安踏 （02020） 升0.9%。

【09︰58】港股續跌約42點，報24500點。

【09︰57】比亞迪 （01211） 升逾3%，高見133.5元；吉利 （00175） 升0.4%；華晨 （01114） 跌0.9%；長汽 （02333） 跌1.4%。

【09︰52】紫金礦業 （02899） 首三季純利按年增長52.1%至45.72億元人民幣，若扣除非經常性損益，純利增長69.5%至46.66億元。紫金升3.5%。其他黃金相關股個別發展，招金升1.7%；山東黃金 （01787） 升0.1%；中國黃金 （02099） 跌0.3%；SPDR金ETF （02840） 跌近0.7%。

【金礦股】紫金礦業升逾3% 金價升帶挈首三季純利增長52%

【09︰49】內銀股見回吐，4大內銀中，建行 （00939） 、工行 （01398） 跌0.7%；中行 （03988） 跌1.2%；農行 （01288） 跌1.8%。

【09︰47】港股轉升，恒生指數最新升16點，24558點。

【09︰44】中國鐵塔 （00788） 升0.7%。中國鐵塔首三季收入按年增長5.6%至602.2億元人民幣，EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）按年增長5.4%至440.2億元人民幣，純利按年增長18%至45.64億元人民幣。

【鐵塔業績】中國鐵塔首三季純利按年增18%至46億人幣

【09︰36】港股早段倒跌約50點，恒生指數報24490點，跌51點。

【09︰34】永達汽車 （03669） 第三季純利大增41.2%至4.8億元人民幣，獲大和上調至買入，目標價升至13元，永達汽車升逾9%，破頂高見10.94元。

【業績】永達汽車上季多賺41% 股價破頂升逾7%（第二版）

【09︰33】高鑫零售 （06808） 今早回吐半成，低見8.9元。阿里巴巴上日公布透過子公司淘寶中國投資總計約280億元，向Auchan Retail InternationalS.A.及其附屬公司收購吉鑫控股有限公司的合共70.94%股權，吉鑫控股持有高鑫零售約51%股權。

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【09︰31】國泰 （00293） 升近2%，高見5.92元。據報道指國泰航空計劃全球裁員近6000人，其中約九成（5000多人）屬於國泰的香港員工，當中超過一半，約4000人為機艙服務員。

【國泰裁員】國泰傳數日內公布裁員6000人港佔九成、國泰：恕不評論 國泰城周末架設傳媒區？

【09︰27】內地股市個別發展，上證跌近0.2%，深證跌0.03%，創業板指升0.3%。

【09︰24】本地建造工程承建商譽燊豐控股 （02132） 及納泉能源科技 （01597） 首掛，譽燊豐控股開報0.3元，潛水7.7%；納泉能源科技開報2.1元，較招股價高5%。

【09︰20】恒指開報24571點，升29點。美團點評 （03690） 升近2%；騰訊 （00700） 升近0.9%；阿里巴巴 （09988） 升0.2%。

【09︰13】即月期指開報24487點，跌62點或近0.3%。

【09︰07】大成生化科技 （00809） 公布，接獲吉林省政府人員通知，主席兼執行董事袁維森涉嫌嚴重違紀違法，正接受相關部門的紀律審查及監察調查。

大成生化科技主席袁維森涉嫌嚴重違紀違法遭調查

【09︰02】人行開展700億元人民幣逆回購操作，今日無逆回購到期，當日實現淨投放700億元人民幣。

【08︰59】本地建造工程承建商譽燊豐控股 （02132） 及納泉能源科技 （01597） 今日首掛。昨日於富途暗盤交易場，譽燊豐曾升逾1.3倍，隨後升幅收窄，收報0.33元，較招股價0.325元高1.5%；納泉能源科技收報2.03元，較招股價2元高1.5%。

【新股IPO】納泉能源科技1597、譽燊豐2132暗盤 譽燊豐一手帳面賺40元

【08︰48】恒指黑期升21點，報24515點；道指期貨升149點，報28249點。

【08︰30】正通汽車 （01728） 公布，公司控股股東Joy Capital及主席王木清與買方廈門信達（深︰00701）訂立買賣協議，出售公司已發行股份總數帶29.9%投票表決權的股份（相當於8.07億股），代價為14.03億元，相當每股1.74元。交易完成後，廈門信達將成為公司的最大單一股東。

正通汽車控股股東向廈門信達出售29.9%股權

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報30.76元，跌0.1元或近0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報559.07元，跌2.43元或0.4%。

【07︰30】金管局繼昨午港股收市後承接26.3億美元沽盤，今晨披露再接7.68億美元沽盤，向市場注資59.52億港元，日內共注資263.3億港元，香港銀行體系總結餘將增至3538.58億元。

【港滙強方】金管局今晨再注資59.52億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】道指早段升105點，其後反覆回落，收報28195點，跌410點或1.44%；標指收報3426點，跌56點或1.63%；納指收報11478點，跌192點或1.65%。

港股ADR收報24416點，跌125點或0.5%。恒指夜期收報24404點，跌145點，低水138點，成交11669張。

道指跌410點港股ADR跌125點 美滙指數跌近0.3%

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責任編輯︰梁浩碩