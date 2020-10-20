【疫情焦點】全球累計逾4069萬確診　美國累計845萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月20日早上8時35分，全球累計40,698,209宗新冠肺炎確診病例，較上日增加193,783宗。累計1,123,241死亡個案，較上日增加2,597宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|57,146
|8,450,350
|225,198
|意大利
|0
|423,578
|36,616
|西班牙
|33,072
|1,015,795
|33,992
|法國
|13,865
|952,600
|33,647
|德國
|2,671
|373,825
|9,899
|中國
|7
|85,694
|4,634
|香港
|0
|5,257（確診/疑似）
|105
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩