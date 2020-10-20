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【疫情焦點】全球累計逾4069萬確診　美國累計845萬

即市財經 08:41 2020/10/20

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【疫情焦點】全球累計逾4069萬確診　美國累計845萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月20日早上8時35分，全球累計40,698,209宗新冠肺炎確診病例，較上日增加193,783宗。累計1,123,241死亡個案，較上日增加2,597宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 57,146 8,450,350 225,198
意大利 0 423,578 36,616
西班牙 33,072 1,015,795 33,992
法國 13,865 952,600 33,647
德國 2,671 373,825 9,899
中國 7 85,694 4,634
香港 0 5,257（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩

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