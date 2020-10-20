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美國將6家中國實體及2人列入黑名單　涉與伊朗國航有交易往來

即市財經 08:16 2020/10/20

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美國將6家中國實體及2人列入黑名單　涉與伊朗國航有交易往來

美國表示對支持伊朗國航（IRISL）活動的中國及香港人實施制裁。美國國務院表示，將6間中國實體及2名人士列入黑名單，因他們與伊朗國航有交易往來，並協助伊朗國航逃避美國制裁。【相關網址】

遭列入實體名單的中企分別為Reach Holding Group （Shanghai） Company Ltd.、Reach Shipping Lines、Delight Shipping Co.， Ltd.、Gracious Shipping Co. Ltd.、Noble Shipping Co. Ltd.，以及Supreme Shipping Co. Ltd。2名中國籍人士分別為Reach Holding行政總裁Eric Chen及總裁Daniel Y. He。

美國國務院指責相關實體向意伊朗出售、供應或轉讓與伊朗航運部門有關的重要商品或服務，又指Reach Holding Group（Shanghai）Company Ltd.及其子公司Reach Shipping Lines幫助伊朗國航逃避美國制裁。

美國國務卿蓬佩奧於聲明中表示，重申對全世界的利益相關者發出警告，若和伊朗國航有業務往來，則有可能受到美國的制裁。

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責任編輯︰梁浩碩

外交 蓬佩奧 制裁 香港 中國 伊朗 美國國務院

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