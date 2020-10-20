  • 23°C
香港時間 : 20201020日 (二) 08:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

道指跌410點港股ADR跌125點　美滙指數跌近0.3%

即市財經 07:35 2020/10/20

分享：

道指跌410點港股ADR跌125點　美滙指數跌近0.3%

道指跌410點
美股下跌，市場擔憂大選前達成刺激措施協議機會不大，加上全球新冠肺炎疫情持續惡化，道指早段升105點，其後反覆回落，收報28195點，跌410點或1.44%；標指收報3426點，跌56點或1.63%；納指收報11478點，跌192點或1.65%。

港股ADR跌125點
港股ADR收報24416點，跌125點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報30.76元，跌0.1元或近0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報559.07元，跌2.43元或0.4%。恒指夜期收報24404點，跌145點，低水138點，成交11669張。

紐約期油跌0.1%
油價下跌，利比亞原油增產，加上全球新冠肺炎確診人數急升，歐洲多國加強封鎖，引發市場對原油需求憂慮，紐約期油收報40.83美元，跌5美仙或0.1%。布蘭特期油收報42.62美元，跌0.31美元或0.7%。

美滙指數跌近0.3%
市場注視美國刺激措施談判進展，美元下跌，美滙指數報93.42，跌近0.3%。歐元兌美元報1.1767；美元兌日圓報105.45。

美國10年期債息報0.77厘。

紐約期金升0.3%
美元下跌，金價向上，紐約期金收報1911.7美元，升5.3美元或0.3%。現貨金於1902美元水平。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

最新專欄文章 更多

金股滙行情 - 道指上周五升112點　港股ADR升103點
2020/10/19
道指上周五升112點　港股ADR升103點
金股滙行情 - 道指跌19點港股ADR升81點　美滙指數升0.4%
2020/10/16
道指跌19點港股ADR升81點　美滙指數升0.4%
金股滙行情 - 道指跌165點港股ADR跌266點　油價升逾2%
2020/10/15
道指跌165點港股ADR跌266點　油價升逾2%
金股滙行情 - 道指升250點港股ADR升108點　油價跌逾2%
2020/10/13
道指升250點港股ADR升108點　油價跌逾2%
金股滙行情 - 道指上周五升161點港股ADR升153點　紐約期金升1.6%
2020/10/12
道指上周五升161點港股ADR升153點　紐約期金升1.6%
美股 ADR 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數

上一篇文章

【美國大選】摩通私銀：拜登若勝選　利好亞洲股

下一篇文章

【開市9點半】iBond開賣+螞蟻將IPO　如何取盡優惠並一次過認購？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎已截止登記　周五進行抽獎（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎已截止登記　周五進行抽獎（附詳情及連結）
【恒指夜期】美股急挫逾400點　夜期收市跌145點（不斷更新）
【恒指夜期】美股急挫逾400點　夜期收市跌145點（不斷更新）
【新股IPO】合景悠活3913即日招股、入場費8212元　未來第三方收入佔比升至四成
【新股IPO】合景悠活3913即日招股、入場費8212元　未來第三方收入佔比升至四成
【國泰裁員】國泰傳數日內公布裁員6000人港佔九成、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？
【國泰裁員】國泰傳數日內公布裁員6000人港佔九成、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？
【新股IPO】世茂服務873周二招股　一手入場費17373元、集資最多101億元（第四版）
【新股IPO】世茂服務873周二招股　一手入場費17373元、集資最多101億元（第四版）
【螞蟻上市】中證監批准螞蟻集團赴港上市 螞蟻集團通過香港IPO聆訊（第三版）
【螞蟻上市】中證監批准螞蟻集團赴港上市 螞蟻集團通過香港IPO聆訊（第三版）