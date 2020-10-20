▲ 道指跌410點港股ADR跌125點 美滙指數跌近0.3%

道指跌410點

美股下跌，市場擔憂大選前達成刺激措施協議機會不大，加上全球新冠肺炎疫情持續惡化，道指早段升105點，其後反覆回落，收報28195點，跌410點或1.44%；標指收報3426點，跌56點或1.63%；納指收報11478點，跌192點或1.65%。

港股ADR跌125點

港股ADR收報24416點，跌125點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報30.76元，跌0.1元或近0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報559.07元，跌2.43元或0.4%。恒指夜期收報24404點，跌145點，低水138點，成交11669張。

紐約期油跌0.1%

油價下跌，利比亞原油增產，加上全球新冠肺炎確診人數急升，歐洲多國加強封鎖，引發市場對原油需求憂慮，紐約期油收報40.83美元，跌5美仙或0.1%。布蘭特期油收報42.62美元，跌0.31美元或0.7%。

美滙指數跌近0.3%

市場注視美國刺激措施談判進展，美元下跌，美滙指數報93.42，跌近0.3%。歐元兌美元報1.1767；美元兌日圓報105.45。

美國10年期債息報0.77厘。

紐約期金升0.3%

美元下跌，金價向上，紐約期金收報1911.7美元，升5.3美元或0.3%。現貨金於1902美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩