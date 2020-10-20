【美股收市】紓困談判陷困局 道指瀉410點 納指倒跌1.7%

美國白宮及兩黨就新一輪財政刺激方案的談判已到關鍵時刻，惟民主黨為談判設下48小時限期 ； 市場擔憂11月3日大選前達成紓困協議的機會不大，加上全球多國疫情持續惡化，拖累美股周一先升後跌，道指尾段跌幅擴大至逾400點。

道指早段升105點，其後反覆回落，收報28195點，跌410點或1.44%；標指收報3426點，跌56點或1.63%；納指收報11478點，跌192點或1.65%，連跌5日。

標指11個板塊全數受壓，醫療保健股及通訊服務股表現最差。科技股沽壓亦加劇，亞馬遜、Alphabet、微軟、蘋果齊挫逾2%。據報施羅德、景順等基金經理因應選情，部署拋售科技股，買入建屋股及區域性銀行股。

英特爾據報擬以100億美元出售旗下記憶晶片業務，股價逆市上揚0.8%。

據《華盛頓郵報》報道，國會與白宮的紓困談判仍膠着，由於參眾兩院的立法程序需要一段時間，目前來看難以在大選前達成協議。聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）表示，美經濟復原需時，十分需要政府財政政策的支援。亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）認為，美國就業職位增長放緩，以及企業展開永久性裁員行動，正在損害經濟復甦。

另一方面，儲局主席鮑威爾周一出席國際貨幣基金組織（IMF）網絡會議，表示儲局仍在審慎評估發行數碼貨幣的成本和好處，短期不會有結論；他強調美元仍是全球主要儲備貨幣。

多國疫情惡化，全球累計確診宗數突破4000萬，美國連續5天每日超過5萬人染疫，意大利確診個案亦飆升逾一萬宗，壓抑投資情緒。

美元走軟，美滙指數窄幅徘徊，黃金期貨價格周一收高。紐約期金漲5.3美元，收報1,911.70美元。

全球確診人數急升，以及利比亞原油增產，拖累國際油價反覆偏軟。紐約期油下跌5美仙，收報40.83美元。

責任編輯：柯志宏