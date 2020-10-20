【加快入市】新盤帶旺樓市 租客也變身業主 東九龍租客1天內拍板購映灣園3房

過去兩周疫情持續緩和，市場焦點新盤大圍站柏傲莊銷情熾熱，樓市氣氛也再旺起來，最近買家趁二手業主仍有減價空間加快入市，市場也錄得不少租客變成業主的個案。最近一名居於於東九龍的租客，也決定購入東涌映灣園3房。



中原地產分行經理王梓岐表示，剛過去的周末，全城焦點落於大圍站新盤的首輪銷售，東涌區二手市場睇樓氣氛略為下降，不過成交尚算保持，2日錄得3宗成交，包括2宗映灣園及1宗東環成交。

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分行新近促成映灣園6座中層A室成交，實用面積891平方呎，三房套房間隔，享海景及園景，附有雅致裝修，放盤約三個月，叫價980萬元，經議價後，以922萬元沽出，平均實用呎價10,348元。買家為東九龍的租客，心儀東涌居住環境舒適，上址附有雅致企理裝修，考慮1日火速拍板承接自住。原業主則於2004年2月以255萬元一手買入單位，現轉手帳面獲利約667萬元，單位16年升值2.6倍。

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此外，奧運站柏景灣也錄租客入市個案，香港置業市務經理（銷售）許鷹傑表示，柏景灣8座中高層E室，2房間隔，向東北望市景，實用面積約449平方呎zd1原業主以約995萬元放盤約5個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約30萬元，以965萬元租出，實用呎價約21,492元。



據悉，買家為外區租客，見近日市況向好，欲物色筍盤入市自用，心儀上述物業位於九龍市中心，周邊配套齊全，且毗鄰奧運站，兩站直達中環上班，在睇樓2次後決定承接。

資料顯示，原業主於2005年4月以約318萬元購入上述單位，是次轉售帳面獲利約647萬元，物業升值約203%。

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