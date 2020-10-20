淘寶有優惠！中銀香港推「中銀淘寶World萬事達卡」 購物零手續費

網購愈來愈普及，不少商業都瞄準這個市場，特別是一年一度的雙11購物節又快到了，就連銀行也來分一杯羮。

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中銀香港（02388）及澳門分行夥淘寶推出「中銀淘寶World萬事達卡」，客戶可使用該卡於淘寶平台及海外實體店與網上簽帳可享零手續費，且不設年費，以迎合日益增長的網上消費需求。

據介紹，中銀信用卡今年首9個月網上購物簽帳額佔30%，按年增長7個百分點，第三季網購簽帳額亦按季上升20%，疫情期間超市類別消費顯著增長，反映客戶消費模式已有所改變。

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淘寶天貓海外事業部港澳負責人陳子堅表示，雙11購物節即將來臨，今年集團未有為交易額訂下目標，但自9月開始，在淘寶應用程式有推出兩星期一次的粵語直播，未來會繼續為港澳用戶提供更貼身服務。

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記者：張以正