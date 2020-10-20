【新股IPO】卓越商企6989首日掛牌  微升3% 一手帳面賺320元

卓越商企服務（06989）首日掛牌，股價最高曾升至12.04元，低見10.92元，收市報11元，較招股價10.68元，微升3%；全日成交1.53億股，涉資17.66億元；以每手1,000股計，一手帳面賺320元。

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創立於1999年的卓越商企，為內地領先的商務物業管理服務提供商，一直專注商務物業管理服務。是次共發售3億股，錄得651倍超額認購，一手中籤率僅10%；以招股上限定價。集資所得主要用於戰略性收購投資、投資信息技術系統及用作現有在管物業設施升級等。

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此外，該股上市引入了包括騰訊（00700）旗下Tencent Mobility及京東（09618）等9名基石投資者，合共認購1.08845億股。

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記者：張以正