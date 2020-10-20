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【限聚令放寬】林鄭月娥：婚禮、旅行團限聚有望放寬　消息：本地團放寛至上限30人

即市財經 09:56 2020/10/20

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行政長官林鄭月娥出席行政會議前會見傳媒，過去一周疫情漸趨確診，僅錄12宗本地個案，連續3天沒有不明來源的本地確診個案，審慎原則下暫未擬大幅放寬限聚令等社交距離安排，或在聚會、社交經濟活動放寬，如婚禮、旅行團，下午相關局長會有所交代。

本港疫情轉趨緩和，限聚令等社交距離措施傳有望再放寬。繼香港和新加坡上周初步達航空旅遊氣泡協議，據悉，政府將在今日行政會議商討放寬舉行本地團的限制，包括每團人數不受目前限聚令的4人規限，容許每團人數上限為30人，或者不多於乘搭旅遊巴人數的一半，最快在周五新一輪限聚措施實施時生效。

邊境上，林鄭月娥上周已宣布與新加坡達成原則性旅遊氣泡，和內地仍在工作，或先讓在內地香港居民可以免14日隔離。

消息指，旅遊業界早前約見政府部門，提出舉行本地團的逼切性。據悉，隨本地確診個案減少，港府預計容許香港旅遊業界短期內辦本地綠色旅行團。

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責任編輯：李勝君

經濟 疫情 行政會議 限聚令 旅遊巴

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