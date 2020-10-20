【限聚令放寬】政府放寬旅行團30人及婚禮50人限制、泳池隊際比賽可多於4人　周五生效（文字直播中）

▲ 政府放寬婚禮聚會50人、本地團上限30人，周五生效

本港疫情轉趨緩和，限聚令等社交距離措施再放寬。繼香港和新加坡上周初步達航空旅遊氣泡協議，政府決定放寬舉行本地團的限制，包括每團人數不受目前限聚令的4人規限，容許每團人數上限為30人，或者不多於乘搭旅遊巴人數的一半，同時放寬婚禮可最多50人聚集，但不可提供飲食；最快在周五新一輪限聚措施實施時生效。食物及衞生局局長陳肇始與商務及經濟發展局局長邱騰華下午2時半有所交代。

【14:56】陳肇始：群組聚集限聚令維持４人，因不希望有太多人群聚集，所以無論防控措施或限聚令下的豁免，也有管理機構去管理，務求防疫抗疫措施會做到，但會繼續檢視疫情發展，從而調整現有措施

【14:55】邱騰華：希望旅行團可以考慮市場需求，發掘新路線，令大家在安全的情況下安心出遊

【14:54】邱騰華：參加團的人士已做了基本檢測，如體溫檢測，若有病徵人士可拒絕旅客參與

【14:52】陳肇始：強制檢測框架在研究中，目的是疫情防控，更快及更有控找出有機會傳播人士，防止傳播在社區擴大

【14:50】陳肇始：希望市民能理解社區上仍有隱型傳播鏈，也要平衡社會經濟及市民生活，但自律十分重要

【14:49】陳肇始：任何豁免及放寬，都是風險可控及處理，今次的旅行團豁免非無條件豁免，有措施要達到，如要簽約章。從公共衛生角度，現時只能做到有條件放寬，帶團人士需要做檢測，參與市民要做好防疫措施，全程戴口罩

【14:46】邱騰華：希望業界能在防疫方面走多一步，在疫情許可情況下進一步擴闊空間

【14:43】邱騰華：可申請旅發局的綠色生活資助計劃，旅客每人200元，另一個資助計劃為旅發局新推出的計劃，對旅客也有資助，希望業界有空間

【14:41】邱騰華：讓持牌旅行社可以舉辦不超過30人的旅行團（連工作人員在內），所有旅行團必須與旅遊協會登記，同時需要簽署承諾書。承諾書包括對旅客的行程及安排，確保公共衛生得到保障，需要購買健康保險，紀錄及登記聯絡資料，做體溫檢測，交通工具上不能飲食，接載交通工具事前及事後均需要消毒。

【14:39】陳肇始：要在疫情放控、經濟需要之間作出平衡。

【14:39】陳肇始：延續公共地方限聚令4人的要求，但容許泳池進行隊際運動，人數上限可以多於4人，使用處所及溜冰場一致，希望市民可以保持身體健康。

【14:38】陳肇始：冀市民在疫情下恢復部分社交活動

【14:37】陳肇始：擴闊現行豁免群組聚集，放寬旅行團及婚禮限制人數，10月23日生效。

【14:30】陳肇始：過去7日平均數有所回落，但仍有不少源頭不明的新增確診個案，反映社區中仍有不少隱型的傳播鏈，而且世界疫情仍然嚴峻，為公共衛生帶來風險。

行政長官林鄭月娥出席行政會議前會見傳媒，過去一周疫情漸趨確診，僅錄12宗本地個案，連續3天沒有不明來源的本地確診個案，審慎原則下暫未擬大幅放寬限聚令等社交距離安排，或在聚會、社交經濟活動放寬，如婚禮、旅行團放寬。

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邊境上，林鄭月娥上周已宣布與新加坡達成原則性旅遊氣泡，和內地仍在工作，或先讓在內地香港居民可以免14日隔離。

消息指，旅遊業界早前約見政府部門，提出舉行本地團的逼切性。據悉，隨本地確診個案減少，港府預計容許香港旅遊業界短期內辦本地綠色旅行團。

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責任編輯：李勝君