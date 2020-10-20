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【限聚令放寬】政府放寬旅行團30人及婚禮50人限制、周五生效　「賞你遊香港」活動名額1萬個

即市財經 15:18 2020/10/20

分享：

政府放寬婚禮聚會50人、本地團上限30人，周五生效

本港疫情轉趨緩和，限聚令等社交距離措施再放寬。繼香港和新加坡上周初步達航空旅遊氣泡協議，政府決定放寬舉行本地團的限制，包括旅行團每團人數不受目前限聚令的4人規限，容許每團人數上限為30人，或者不多於乘搭旅遊巴人數的一半，同時放寬婚禮可最多50人聚集，但不可提供飲食；新一輪限聚令措施周五生效。食物及衞生局局長陳肇始與商務及經濟發展局局長邱騰華下午2時半交代。

因應政府放寬本地團限制，旅遊發展局推出「賞你遊香港」活動，市民即日起於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，以最多兩張機印收據計，就可換取本地遊名額1個，初步名額為1萬個。「賞你遊香港」提供近50個由不同本地旅行社設計的深度遊行程，全部均為半天或以上，包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，行程會到訪至少兩個景點。旅行團資料將於下周二（27日）上載至網站，市民屆時可瀏覽並向旅行社報名。

【15：18】記者會完結。

【15：17】邱騰華：對於香港與新加坡的「旅遊氣泡」協議，兩地檢測互認工作中，因基於兩地互相互認檢測，與機管局及旅遊公司傾談，5大條件中，旅遊氣泡是可以加以調節，若條件許可，可以調整，希望短時間可以與相關部門傾妥

【15：16】邱騰華：綠色生活資助計劃會延續至明年3月中

【15：15】邱騰華：導遊及領隊均需進行檢測，令參加旅行團的人更安心，所以本地團起動時會與旅行團合作

【15：13】陳肇始：政府會多管齊下進行檢測工作，但也要市民參與

【15：09】陳肇始：邊境管制措施一直非常嚴謹，按照法例599H章，衛生署一直對外地國家進行嚴謹的風險評估，現時非香港居民均不能入境；從外地回港的市民均要進行兩次檢測，第一次檢測在機場檢測，完成14天檢疫前會進行第二次檢測，兩次均呈陰性才能完成檢疫

【15：06】陳肇始：政府每年都推廣流感疫苗計劃，往年市民都會在11月或12月注射流感疫苗，但今年或許與衛生意識提高，因此市民提早注射疫苗。政府已密切注視疫苗供應情況，並與疫苗供應商進行溝通，以確保疫苗供應

【15：03】邱騰華：參與旅行團的旅客是參與服務，旅行團必須承諾遵守一系列的公共衛生措施

不與台灣簽署「旅遊氣泡」？　要建基於雙方意願

【15：01】邱騰華：對於為何香港不與台灣建立「旅遊氣泡」，建基於雙方疫情及管控，也要考慮雙方的意願，現時有11個國家與香港進行「旅遊氣泡」的商議工作

【14：59】陳肇始：現時非常密切監視會否出現第四波疫情，4人限聚令會一直檢視，今次豁免受到旅議會監控，所以是有條件豁免

【14：58】陳肇始：過去大半年，政府的防疫抗疫工作盡心盡力，前線醫護人員盡大努力，疫情雖稍為回落，但宏觀國際疫情仍嚴峻，因此一方面嚴防輸入，一方面在本土監控下，是否有空間放寬，有效控制市民及經濟活動放寬

限聚令維持4人因不希望有太多人群聚集

【14：56】陳肇始：群組聚集限聚令維持4人，因不希望有太多人群聚集，所以無論防控措施或限聚令下的豁免，也有管理機構去管理，務求防疫抗疫措施會做到，但會繼續檢視疫情發展，從而調整現有措施

【14：55】邱騰華：希望旅行團可以考慮市場需求，發掘新路線，令大家在安全的情況下安心出遊

【14：54】邱騰華：參加團的人士已做了基本檢測，如體溫檢測，若有病徵人士可拒絕旅客參與

【14：52】陳肇始：強制檢測框架在研究中，目的是疫情防控，更快及更有控找出有機會傳播人士，防止傳播在社區擴大

【14：50】陳肇始：希望市民能理解社區上仍有隱型傳播鏈，也要平衡社會經濟及市民生活，但自律十分重要

帶團人士需要做檢測　參與者全程戴口罩

【14：49】陳肇始：任何豁免及放寬，都是風險可控及處理，今次的旅行團豁免非無條件豁免，有措施要達到，如要簽約章。從公共衛生角度，現時只能做到有條件放寬，帶團人士需要做檢測，參與市民要做好防疫措施，全程戴口罩

【14：46】邱騰華：希望業界能在防疫方面走多一步，在疫情許可情況下進一步擴闊空間

【14：43】邱騰華：可申請旅發局的綠色生活資助計劃，旅客每人200元，另一個資助計劃為旅發局新推出的計劃，對旅客也有資助，希望業界有空間

【14：41】邱騰華：讓持牌旅行社可以舉辦不超過30人的旅行團（連工作人員在內），所有旅行團必須與旅遊協會登記，同時需要簽署承諾書。承諾書包括對旅客的行程及安排，確保公共衛生得到保障，需要購買健康保險，紀錄及登記聯絡資料，做體溫檢測，交通工具上不能飲食，接載交通工具事前及事後均需要消毒。

【14：39】陳肇始：要在疫情放控、經濟需要之間作出平衡。

冀市民在疫情下恢復部分社交活動

【14：39】陳肇始：延續公共地方限聚令4人的要求，但容許泳池進行隊際運動，人數上限可以多於4人，使用處所及溜冰場一致，希望市民可以保持身體健康。

【14：38】陳肇始：冀市民在疫情下恢復部分社交活動

【14：37】陳肇始：擴闊現行豁免群組聚集，放寬旅行團及婚禮限制人數，10月23日生效。

【14：30】陳肇始：過去7日平均數有所回落，但仍有不少源頭不明的新增確診個案，反映社區中仍有不少隱型的傳播鏈，而且世界疫情仍然嚴峻，為公共衛生帶來風險。

行政長官林鄭月娥出席行政會議前會見傳媒，過去一周疫情漸趨確診，僅錄12宗本地個案，連續3天沒有不明來源的本地確診個案，審慎原則下暫未擬大幅放寬限聚令等社交距離安排，或在聚會、社交經濟活動放寬，如婚禮、旅行團放寬。

林鄭月娥：香港深圳為「雙引擎」 否認不著緊香港GDP，詳見【下一頁】

邊境上，林鄭月娥上周已宣布與新加坡達成原則性旅遊氣泡，和內地仍在工作，或先讓在內地香港居民可以免14日隔離。

消息指，旅遊業界早前約見政府部門，提出舉行本地團的逼切性。據悉，隨本地確診個案減少，港府預計容許香港旅遊業界短期內辦本地綠色旅行團。

相關文章：

【林鄭專訪】桂山島填海解決香港房屋問題？　林鄭月娥：無聽中央講過、習主席表明保育很重要

【限聚令維持】4人限聚令、強制口罩令等防疫措施延長7天至下周四（22日）

【限聚令放寬】政府修訂社交距離措施　放寬多於4人的隊際運動、宗教處所容納人數最多五成

責任編輯：李勝君

經濟 疫情 行政會議 限聚令 旅遊巴
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