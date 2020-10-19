【搜游食誌@iM網欄】摘星中餐名店 親民抗疫

積極思維是面對困境的要訣，不要被負面想法蓋過尋求方法的動力，當然風險及可行性是要評估。冒進未必是求勝的法門，放大優勢，穩中求勝,實屬上策！分享一個餐飲業的優秀個案，非常值得借鑒，亦是品牌褓姆行業, 存在價值的印證！

▲ 圖1、味道的烹調一如水墨畫，濃淡的準繩度,正是差之毫釐 ，繆以千里。

這兩個多月來，刮了兩次8號颱風，我亦不期然想著去逸東軒午饍，酒店有完備的緊急管理模式，所以一定有營業及穩定水準，服務及食物質素有保證，管理是成功「品牌」重中之重的工作。

▲ 圖2: 逸東軒的古樸裝璜及專注傳統粵式美饌，和諧協調。

「新常態」是被孕育的，限聚令的不穩定限制人流及營業時間政策，好多餐飲業都推行不同措施，加入外賣平台，折扣吸客......等等！欣賞逸東酒店的進取而不失自己的定位，持續優質服務承諾，既守護忠誠顧客的信任度，又可以「性價比」吸納新客源。

▲ 圖3:逸東軒實至名歸, 摘星粵菜餐廳

逸東軒應該是連續10年多都評定為米芝蓮1星中菜餐廳，用餐氛圍、設計，個人對燈光感到過於昏暗，整體是傳統中國大宅的廳房設計，以線條簡潔仿古傢俱，古樸雅緻踏實，有書香味。食物方面，值得讚是十年如一日，色香味美，不止穩定，亦會適時入饌，令饞嘴的我一直鐘情不變。

當各餐飲同業為保營業額，過渡難關推出一堆任食點心放題，或什麼自助餐等，以$138-$168/人的低價，可在4、5星級酒店消費‚招來顧客，加上一堆YouTuber的廣告化失實推廣，一陣子後又是零星食客，更失去本來一批優質顧客，真的得不償失，愈救愈死！

▲ 圖4:只花$38就嚐到滋味粵式點心。

憑觀察，逸東軒整個管理層把持「品牌」價值，忠於品牌定位，「折價」卻堅持不折質、不折量！將早午市11:00-3:00的營業時間整合三個時段，做出三輪翻枱，提升收入。優質、優價，刺激每張枱消費提升至HK$180/人或以上。美味的食物，令每枱顧客都多點一些，「打包」回家，再拉高客單價。

▲ 圖5:避風塘炒蘿蔔糕，配上爽口芽菜，將整道小食增添爽脆。

精簡點心菜單，保留特色，必食品項，使新客留下齒頰留香的深刻印象，又減少耗材，由推出至今，逸東軒基本上是不管限聚多少人，他都幾乎天天爆日場，刮8號風球兩天，我是「執死難」入座的。

▲ 圖6:即點即蒸原粒帶子燒買，每粒大小一致，餡料鮮肉味濃。

▲ 圖7:滋補、養顏的燕窩瑤柱灌湯餃

一籠像樣的蝦餃、燒賣點心，動輒都HK$35-50/籠，「想點就點」以均一價HK$38，約30款選擇。一客味道鮮甜、滋補、養顏的燕窩瑤柱海皇灌湯餃是特式必食招牌，優惠價HK$78，實在是物超所值，上湯清澈味香濃，餃皮厚薄適中，有蛋香味，餡料紥實帶燕窩碎、瑤柱絲、鮮蝦，不是坊間的不知名啫喱狀物。每道點心，不管是蒸、炸、煎, 都是即點即做，絕非食品工場貨式！

▲ 圖8: 香蔥海蟄頭，皮爽肉脆，可口美味，浸發燙水, 每個步驟拿揑精準。

推介大家必食是香蔥海蟄頭、錦鹵雲吞，後者是傳統舊式做法。將每片雲吞炸透，不偷步，瀝油，酥脆而不膩，將鮮蝦、肉片、甜椒炒好，配入自家煮的甜酸汁，芡汁稠度恰好，雲吞皮醮上掛汁，佐上餡料，香脆甜酸交替，蝦仁鮮，肉片嫩滑帶爽香，配搭蔬食甜椒爽口，正是菜式搭配得宜，各自添香提味，專業廚師團隊的出色工作，不可小看傳統粵式點心，講求手功工藝及烹調, 一門認真又細緻的學問。「疫境」中保持品牌在正軌上運行 ， 而不失常態，實非易事，共勉。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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