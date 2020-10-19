【知行的投資世界@iM網欄】雲南古六大茶山 易武刮風寨茶值得收藏

今早剛剛跟皇室堡富軒茶樓的老闆林生先生喝茶，因為這位好友的茶樓剛開業，故抓緊機會過去品茶吃美食。林先生亦是茶葉界的老前輩，與他談起普洱茶真是一大樂事。

近年品茶人開始喜歡研究較近的中新茶，其中以山頭茶的純茶料或單株料為內地品茶人所喜愛。講到山頭茶就一定要提到雲南古六大茶山。此六大茶山位於瀾滄江以東，早在清初年間已經存在，具體位置是在雲南省西雙版納傣族自治州勐納縣和景洪市境內，面積2,000多平方公里，分別為易武、倚邦、攸樂、革登、莽枝、蠻磚等。其中亦以易武茶山所產的茶料為最具歷史及名望。

易武茶山位於六大茶山的東邊，緊靠中老邊境，面積約750平方公里，故論面積是六大茶山之首，其中包括易武正山、慢撒茶山，曼腊茶山等等。易武地名為傣語，意為「美女蛇居住之地」，因易武有個花蛇洞地名，故由此得名。

其中不少號級名茶製作主料是有別於西雙版納是由少數民族撐起的易武茶鄉，易武是一個以漢人為主題的茶鎮，故此無論在管理上或製茶工藝上，都有久遠的文化。自清朝起，石屏人已開始到來，在易武一帶進行茶葉種植、製茶與買賣，當時亦分別有不同的茶號開立，例如同慶號、福元昌、車順號、同昌號等，分別製造相關之易武茶餅。亦經常有人說，號級茶的製作是以易武茶料為主。

現在的號級茶由於其香味、韻味獨特及稀有性，價格被炒高至天文數字。號級茶奇貨可居，現時一餅每每可售數十萬至數百萬元不等。而易武茶料確是歷久不衰，能經歷時間的歷練，例如1990年代台灣茶人呂禮臻曾用易武茶料製造出真淳雅茶餅。真淳雅茶餅為飲茶人之追捧對象，價格已遠遠超過一萬元一餅。其茶料入口柔順，茶湯呈琥珀亮麗的顏色，更有稠、粘、甜三樣特色，香氣則緩慢從腹中湧出而回甘，十分耐泡，是非常難得的好茶餅。不過，現在市面上造假的較多，真正的真淳雅已甚為稀少及名貴。

在2000年後，易武茶山亦以不同的易武區域名稱作為純料做茶，例如麻黑、落水洞、刮風寨、大漆樹、荒山等等之分。其中刮風寨及落水洞是極有代表性的易武茶區。

刮風寨是2005年崛起的茶區，全村有150多戶人家，隔著冷水河與丁家寨相望。此茶區內大多數為國有林，特色是寨內茶樹皆為古樹，大部分樹齡已有500年。因此之故，刮風寨的茶料皆有山野氣息，茶湯厚實，韻味悠長，柔中帶勁，但不含霸氣，茶湯有果蜜之甜味，香氣足。一些2005年左右的刮風寨古樹茶，甚至有梅子果蜜香氣氣色，入口非常柔順，令人有身心舒泰的感覺，是易武茶區中的極品。此茶區之易武刮風寨山茶，值得收藏，以投資或品飲角度計，實屬難得呢。

▲ 2006 年的刮風寨純料山頭茶

▲ 2001 年的易武正山俗稱綠大樹

作者_潘鐵珊簡介： 外號知行者，在投資世界裏往往是知道就要行動，否則機會一瞬卽逝。曾經歷超過10個以上的牛熊大浪，亦成功選中優質大升股如沙士時的東方海外及溶斷時的深A美的電器，回報以倍計。閒來亦喜歡另類收藏如沉香，普洱茶，半寶石晶石及古代文玩⋯⋯等

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