【方圓公關人生@iM網欄】 財務盡職調查和審計有甚麼分別？ 目的、範圍、重點、報告內容均不同

當你遇到一個具吸引力的投資項目時，對方又能提供由獨立核數師發出的審計報告，為甚麼還需要委託第三方機構進行盡職調查？直接用審計報告上的數據做分析不就行了嗎？

簡單來說，審計和財務盡職調查縱使看似使用相同的財務數據，並對財務信息進行審查，但基於不同目的、範圍及關注的風險，相關的結論及發現也可能完全不同。如早前包括內地瑞幸咖啡等企業接連曝出財務造假問題，作為一個理性投資者，必須要從多角度評估該投資項目的過往、現在及將來的表現是否符合期望，以及能否帶來相應回報。

審計與盡職調查都是由專業會計師處理，但兩者的目的也有不同。審計的目的是為了客觀、真實及公允地反映目標公司過往的財務情況，主要信息為其整體財務表現及當中是否存在重大錯誤陳述。而盡職調查的目的更偏向尋找過去的問題以及做出對未來的預期，針對個別投資者的考慮及需要而對目標公司作出財務調查、分析及建議，屬於度身訂造服務。

其次，便是範圍或重點不同，原因是審計側重於財務報表的準確和公允性，而盡職調查著眼未來，側重於對客戶商業模式的分析，當中包括客戶分佈、競爭對手、融資方式、盈利前景等。同時，兩種的報告內容亦不相同。因為核數師須判斷公司是否遵守會計準則，闡述清楚報表的準確性和公允性，以既定的方式披露公司信息，格式統一。而盡職調查報告是針對目標企業而訂製，如列出投資者在進行交易前需要注意的風險，包括涉及交易的重要事項和未來運營的風險，以協助客戶交易對價談判和擬訂收購協議條款等。

在處理兩者的工作中，會計師亦會採用不同的方法，審計程序比較傳統及標準化（如詳細驗證和抽樣）；而盡職調查相對靈活，會引入更多的調查來確認報表所顯示的情況的真實性，當中又包括與客戶、供應商、員工等進行訪談，以及收集任何其他相關的第三方證據。

即使目標公司完全遵守會計準則，財務報表客觀地反映過往的財務表現，但就盡職調查／投資者角度來看，商業上亦可能不具備可持續性。因此，從分析及了解公司的營運角度上，審計範圍未必涵蓋，卻是在盡職調查中舉足輕重的內容，或會影響企業的購買價格，甚至是否繼續進行投資的決定。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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