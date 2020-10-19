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【石油業危機】Halliburton收入遜預期　行政總裁：頁岩鑽井等活動正恢復

即市財經 22:34 2020/10/19

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Halliburton第三季收入錄29.8億美元，較市場預期的30.9億美元為低，不過純利每股計，則好過預期，錄0.11美元

美股正步入業績期，世上最大的其中一間油田服務公司Halliburton（HAL）開市前公布業績，第三季收入雖遜預期，Halliburton期內盈利表現卻優於外界估算，Halliburton行政總裁Jeff Miller更指，頁岩鑽井等石油行業相關活動正在恢復。Halliburton股價今日（19日）乘美股上升而走高，截至本港時間晚上約10時15分，報12.58美元，升2.7%。

Halliburton第三季收入錄29.8億美元，較市場預期的30.9億美元為低，不過純利每股計，則好過預期，錄0.11美元，高分析員預測0.03美元。營運收入雖未如理想，Jeff Miller卻對外界派出「定心丸」，指國際石油市場行業活動的減速正在放緩，同時北美市場行業結構正在不斷改善，石油行業相關活動亦正趨穩定。

消息推動Halliburton股價走高，不過按Halliburton股價52周高位25.47美元計算，Halliburton股價仍腰斬。

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編輯：莫亦熙

美股 哈里伯頓（Halliburton，美：HAL） 石油 基金 純利 遜於預期 美元 香港

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