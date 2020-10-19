【雙11購物節】京東周三啟動「雙11」 為期22天推2億件五折商品

▲ 根據京東大數據，在2020年首9個月，有2004間品牌在京東平台成交總額超過億元。

京東集團 （09618） 副總裁韓瑞今天晚上 （19日） 宣佈，2020年「京東11.11全球熱愛季」將於10月21日（周三）正式開始，總共為期22天，直到11月11日為止。在活動期間，平台將提供2億件5折商品，以及超過3億件新品。

京東是次雙十一活動設有兩波預售期，首波預售在10月21日至10月31日，11月1日付尾款；11月3日至10日為第二波預售期，11月11日付尾款。在雙十一期間，京東表示將會以「百億補貼」和「超省百億消費劵」組成的「雙百億計劃」，百億補貼主要針對爆款商品，地方政府消費劵及各類優惠券則將於10月29日上線。

根據京東大數據，在2020年首9個月，有2004個品牌在京東平台成交總額超過億元。在今年京東店慶日618活動中，京東錄得第三方商家成交額按年增速為去年同期的2.2倍。

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編輯﹕賴奕羚