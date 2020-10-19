華誼兄弟質押17.55億股華誼騰訊娛樂股份 獲復星傳媒逾億投資

▲ 華誼兄弟質押約17.55億股華誼騰訊娛樂股份。

華誼騰訊娛樂 （00419） 披露，今日（10月19日）接到主要股東華誼兄弟（深：300027）通知，華誼兄弟與一名獨立第三方（抵押權人）簽訂協議，將以抵押權人為受益人質押華誼騰訊娛樂約17.55億股，作為抵押權人向華誼兄弟提供投資資金的抵押品。質押股份佔公司已發行股本約13%。

華誼騰訊娛樂今日收報0.14元，升4.5%，成交605萬元，最新市值約19億元。

華誼兄弟目前持有華誼騰訊娛樂24.5億股，相當於其已發行股本約18.17%。

華誼兄弟同時在A股披露，與復星傳媒就電影項目《月球隕落（Moonfall）》簽訂投資協議，復星傳媒將對影片的製作、大陸地區發行進行投資，合計總額1500萬美元（約1.16億港元）。在協議簽署後12個月內，華誼兄弟有權按照復星傳媒投資總額加上商定利息金額回購復星傳媒的投資份額。華誼兄弟所持17.55億股華誼騰訊娛樂股份，將作為質押擔保。

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編輯：陳健婷