【A股CDR】科創版首隻CDR九號公司網上400萬人申購　中籤率為0.04%

▲ 深圳早前於上星期重申，支持開展創新企業境內發行股票或存託憑證(CDR)試點。

上交所科創版首隻CDR （中國存托憑證） 九號公司 （滬：689009）今日（19日）開始申購，公司於夜晚發表公告，網上發行的申請數量超過400萬戶，有效申購CDR數量超過450億份，網上初步中籤率為0.026%。公告內容指，由於網上初步有效申購倍數為3,767倍，超過100倍，發行人和承銷商決定啟動回撥機制，對網上和網下發行的規模進行調節，將605份CDR從網下回撥至網上。經過啟動回撥機制後，網上最終發行量為約1800萬份，網上發行最終中籤率為0.04%。

申購A股和CDR有何不同？

投資者需留意，如果手上持有CDR，則需要逐日繳納存托服務費。據媒體報道，現時首隻CDR的存托服務費年費率為每份0.01元。

內地媒體指，有記者留意到該年費率已經出現過多次變更，之前在科創版發行申報的價格為每份0.1元，其後為每份0.005元。據了解，該費用會由劵商逐日代扣，但亦有劵商會提前涷結投資者戶口中的100元，投資者宜確保自己戶口有足夠費用繳納存托服務費。

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編輯﹕賴奕羚