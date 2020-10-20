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電子券平台Mezzofy將推whatsapp電子券　中小企以跨境電子券搶海外商機

商業 10:30 2020/10/20

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本港零售科技電子券平台米索飛 (香港) 有限公司 (Mezzofy) 獲注資幾千萬股價值後，預計在今年內推出whatsapp 電子禮券和計劃引入區塊鏈 (Blockchain) 優化電子券系統，有助零售及餐飲業中小企。(Mezzofy提供圖片)

新冠肺炎疫情令「宅經濟」及電子商貿成為新市場趨勢。本港零售科技電子券平台米索飛 (香港) 有限公司 (Mezzofy) 獲注資幾千萬股價值後，預計在今年內推出whatsapp 電子禮券和計劃引入區塊鏈 (Blockchain) 優化電子券系統，有助零售及餐飲業中小企。

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Mezzofy業務發展總監Unice Lam表示，計劃把研發團隊擴展至馬來西亞，開發系統應用Blockchain技術，提升公司與商戶可共同管理資料透明和保安度，並於今年推出新促銷方法 whatsapp電子券。今年已獲邀開發6個海外市場，希望公司海外網絡，能協助中小企以跨境電子券，發展外地市場。

除了香港外，Mezzofy也在中國內地、新加坡、印度、馬來西亞、美國設有業務，又在台灣、日本、印尼、英國、澳洲及南非設有服務分銷商。中小企或微企可以發行跨境電子券，讓不論身處何地的目標消費者可「宅在家」為朋友送上電子券，創造本地和海外市場商機，並可配合 Mezzofy追蹤KOL帶貨推廣的成效技術，分析不同渠道的宣傳效果。

Mezzofy亦是引薦中小企與第三方商戶聯營推廣的平台，中小企有機會與200間集團及跨境銀行合作，如在香港有銀通 (Jetco)、港燈、信興集團、紹香園和莎莎國際；在新加坡有蜆殼石油 (Shell) 、新加坡希爾頓酒店及詠春園，派發電子、現金或優惠券，推動消費。

Mezzofy電子優惠券平台服務運作
1.       優惠券創建
-      商戶及自僱人士因應營商目標和需要，按指示在 Mezzofy輸入資料，即可於數分鐘內自行製作任何一種優惠券，自設兌換地點及方式。
-    Mezzofy 電子優惠券平台服務設有十多種優惠券。
-    商戶只需須下載指定流動應用程式，以掃瞄優惠券二維碼 (QR Code)即可。

2.       優惠券分享
-      商戶可經通個多個渠道 (例如印刷品、whatsapp 、面書等) 發送優惠 URL (網址) 或二維碼予消費者。

3.       優惠券收取和分享
-  消費者可無須下載任何移動應用程式，可憑短信或電子郵件接收電子券，將其保存到手機錢包或通過社交媒體分享。

4.       優惠券兌換
-   消費者在指定的商店兌換優惠券。

5.       推廣活動監察和報告
-  商戶只需一部智能工具，即可到 App Store 下載應用程式，實時追蹤優惠活動及銷售報告，並可連接 4 項系統，包括：銷售時點情報系統(POS)，客戶關係管理CRM、eShop及企業資料計劃 (ERP)，掌握寶貴的消費者購買行為分析數據，並把數據存檔在雲端 (Cloud)。

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

責任編輯：朱悅瀅

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