【柏傲莊價單】大圍站柏傲莊加推　最平693.6萬　定價夠吸引？

新世界（00017）旗下大圍站柏傲莊，加推378伙單位。以最高折扣率計，即20%，折實價由693.6萬元起，至最貴2,137.6萬元，實用呎價則約18,116元至27,987元。

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【示範單位】柏傲莊I三房單位 間隔好使好用?【下一頁】

柏傲莊3號價單

第三批價單涉378伙

- 涉133伙一房戶

- 104伙兩房戶及141伙三房戶

- 實用面積278至835平方呎

- 折價售價：6,936,000至21,376,000

- 折實呎價：18,116至27,987

*以上折實以價單180天現金優惠付款計劃計算得出，折扣優惠為20%，詳情請參閱價單

最高售價

2A座51樓A室

實用面積835平方呎

三房一套連廁儲物房

訂價

- 售價2,672萬元

- 呎價32,000元

折實*

- 售價2,137.6萬元

- 呎價25,600元

*以上折實以價單180天現金優惠付款計劃計算得出，折扣優惠為20%，詳情請參閱價單





最低售價

3B座8樓F室

實用面積306平方呎

訂價

- 售價867.1萬元

- 呎價28,337元

折實*

- 售價693.6萬元

- 呎價22,667元

*以上折實以價單180天現金優惠付款計劃計算得出，折扣優惠為20%，詳情請參閱價單





最高呎價

3A座51樓D室

實用面積299平方呎連天台153平方呎

訂價

- 售價1,046萬元

- 呎價34,983元

折實*

- 售價836.8萬元

- 呎價27,987元

*以上折實以價單180天現金優惠付款計劃計算得出，折扣優惠為20%，詳情請參閱價單





最低呎價

3B座8樓E室

實用面積701平方呎

訂價

- 售價1,587.4萬元

- 呎價22,645元

折實*

- 售價1,269.9萬元

- 呎價18,116元

*以上折實以價單180天現金優惠付款計劃計算得出，折扣優惠為20%，詳情請參閱價單

經過清潔及消毒後，發展商由明天（10月20日）起，重新開放展銷廳及示範單位予公眾參觀。值得留意的是，參觀人士須提早一天，於柏傲莊官方網站預約，成功登記者須於入場時，出示二維碼（QR code）核實身份。

發展商指，展銷廳參觀時段為早上11時至晚上8時，而網上預約登記系統，將於參觀日前一天由早上9時至凌晨12時開放，每天參觀名額有限，額滿即止。

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