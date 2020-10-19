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【柏傲莊價單】大圍站柏傲莊加推　最平693.6萬　定價夠吸引？

股樓投資 22:07 2020/10/19

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新世界（00017）旗下大圍站柏傲莊，加推378伙單位。以最高折扣率計，即20%，折實價由693.6萬元起，至最貴2,137.6萬元，實用呎價則約18,116元至27,987元。

【示範單位】柏傲莊I兩房單位　間隔四正實用？【下一頁

【示範單位】柏傲莊I三房單位　間隔好使好用?【下一頁

柏傲莊3號價單
第三批價單涉378伙
-    涉133伙一房戶
-    104伙兩房戶及141伙三房戶
-    實用面積278至835平方呎
-    折價售價：6,936,000至21,376,000
-    折實呎價：18,116至27,987
*以上折實以價單180天現金優惠付款計劃計算得出，折扣優惠為20%，詳情請參閱價單


最高售價
2A座51樓A室
實用面積835平方呎
三房一套連廁儲物房
訂價
-    售價2,672萬元
-    呎價32,000元
折實*
-    售價2,137.6萬元
-    呎價25,600元
*以上折實以價單180天現金優惠付款計劃計算得出，折扣優惠為20%，詳情請參閱價單


最低售價
3B座8樓F室
實用面積306平方呎
訂價
-    售價867.1萬元
-    呎價28,337元
折實*
-    售價693.6萬元
-    呎價22,667元
*以上折實以價單180天現金優惠付款計劃計算得出，折扣優惠為20%，詳情請參閱價單


最高呎價
3A座51樓D室
實用面積299平方呎連天台153平方呎
訂價
-    售價1,046萬元
-    呎價34,983元
折實*
-    售價836.8萬元
-    呎價27,987元
*以上折實以價單180天現金優惠付款計劃計算得出，折扣優惠為20%，詳情請參閱價單


最低呎價
3B座8樓E室
實用面積701平方呎
訂價
-    售價1,587.4萬元
-    呎價22,645元
折實*
-    售價1,269.9萬元
-    呎價18,116元
*以上折實以價單180天現金優惠付款計劃計算得出，折扣優惠為20%，詳情請參閱價單

經過清潔及消毒後，發展商由明天（10月20日）起，重新開放展銷廳及示範單位予公眾參觀。值得留意的是，參觀人士須提早一天，於柏傲莊官方網站預約，成功登記者須於入場時，出示二維碼（QR code）核實身份。

發展商指，展銷廳參觀時段為早上11時至晚上8時，而網上預約登記系統，將於參觀日前一天由早上9時至凌晨12時開放，每天參觀名額有限，額滿即止。

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撰文 : 黄卓賢

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大圍 柏傲莊I 柏傲莊

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