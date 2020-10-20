【開市9點半】iBond開賣+螞蟻將IPO　如何取盡優惠並一次過認購？

（1）iBond今個星期五（23日）起接受認購，將與螞蟻集團招股時間接近，市場短息勢進一步抽高，更料孖展息口隨時高過4厘。投資者本錢有限，兩大焦點投資撞期，實錢認購3手iBond，又要借盡孖展抽螞蟻，市場有何優惠，一文看清認購iBond及螞蟻集團兩大觸目投資。

即睇開市9點半重點：

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【iBond 2020】iBond+螞蟻集團抽資千億 券商嚴陣以待雙綫備戰

（2）國泰航空 （00293） 早前內部流傳，國泰將於今日（20日，周二）或之後開始裁員。市場消息指，國泰裁員將於短期內公布，國泰航空更已將消息通知民航處，意味國泰裁員事在必行。而據本地傳媒報道，國泰航空計劃全球裁員近6000人，其中約九成（5000多人）屬於國泰的香港員工，當中超過一半，約4000人為機艙服務員，被裁員工涉及範圍廣泛，涵蓋地勤、後勤支援及機師等。

【國泰裁員】國泰傳數日內公布裁員6000人港佔九成、國泰：恕不評論 國泰城周末架設傳媒區？

（3）國泰航空 （00293） 負面消息不止裁員，根據最新公布的9月客貨運數據，國泰9月載客量按年跌98%至4.71萬人次，即日均1568人。國泰更預計，整體2021年的客運運力仍會低於50%正常水平。

【國泰危機】國泰9月客運按年跌98% 「最樂觀展望」明年運力不足正常一半

（4）屬阿里巴巴 （09988） 同系 、支付寶母企螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市有最新消息。市場消息指，螞蟻已成功通過港交所 （00388） 上市聆訊，意味其在香港市場的IPO進入最後直路；另外，根據中國證監會網站，螞蟻集團已於10月16日收到中證監關於其申請赴港上市的行政許可決定書。

【螞蟻上市】螞蟻集團傳通過港交所上市聆訊

（5）屢受債務憂慮困擾的恒大 （03333） 再現曙光，中證監已批准恒大在深交所發行不超過143億元人民幣的公司債券，首次規模不超過21億元。

【恒大債務】恒大獲中證監准發債143億 先發行21億票息5.8厘

（6）內地昨日公布的第三季GDP數據雖遜市場預期，投資界卻仍然看好內地經濟。究竟原因為何？往後內地經濟將如何發展？本網整合多位投資專家看法，冀助大家一文看清。

【中國經濟】GDP遜預期但投資界仍正面？本網幫你一文看清！（更新第二版）

（7）新經濟股愈來愈多投資工具，自中港ETF互批機制啟動後，首批ETF互掛產品將於周五（23日）掛牌，而南方東英資產管理旗下的南方東英銀華中證5G通信主題ETF （03193） 亦將同樣於周五上市。

【ETF互掛】南方東英推首隻ETF互掛產品 追蹤中證5G通信主題指數（7）

（8）又多一隻物管股準備上市，市場消息指，佳源國際 （02768） 旗下佳源服將於本周尋求上市聆訊，計劃集資約1億美元（約7.8億港元），聯席保薦人為海通及國泰君安。

【新股IPO】佳源服務本周尋求聆訊 集資約7.8億元

（9）華為禁令下，焦點藍籌小米 （01810） 被視為華為危機受惠股。不過，大行花旗就力排眾議，將小米投資評級由「買入」大舉下降至「沽售」，目標價降至19.3元，而最壞估算下，小米更可低見17元。

【小米股價】小米遭花旗唱淡股價跌4% 華為手機業務不滅有多大風險？

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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編輯：莫亦熙