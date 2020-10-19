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【美國經濟】佩洛西：周二為刺激方案討論最後限期 仍對達成共識感到「樂觀」

即市財經 21:30 2020/10/19

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佩洛西認為特朗普的建議沒有為兒童保育、病毒檢測計劃提供足夠的資金。

美國眾議院議長佩洛西就國會經濟刺激方案提出最後48小時限期，並表示星期二的限期關乎於「所有人想在選舉前要做好的事」，意味如果共和黨和民主黨錯過今次限期 （在美國時間星期二完結前，"the end of the day on Tuesday"），國會仍可以繼續討論，但雙方只能在11月3日美國大選後，才能就經濟刺激方案進行任何進一步的立法措施。

目前國會仍未能就方案有關細節達成共識。佩洛西在星期日寫給民主黨國會議員的信提到，她仍然對在選舉前能夠達到共識感到「樂觀」，（“I am optimistic that we can reach agreement before election.”） 佩洛西早於10月10日拒絕特朗普政府1.8萬億美元的經濟措施，認為該提議並沒有為兒童保育、病毒檢測計劃提供足夠的資金。現時佩洛西與美國財政部長梅努欽 （Steven Mnuchin） 仍在進行協商。

國會將於周二（20日）就第二輪薪資保護計劃 （Paycheck Protection Program）進行投票，先維持企業員工的工資水平，再在星期三表決共和黨領袖麥康奈爾 （Mitch McConnell）的疫情援助法案，方案內容包括擴大失業保險、提供資金給學校和新冠疫苗測試，並將原於7月底中止支付的失業救濟金重新恢復至每週約300至400美元。據了解，民主黨一直堅持推行超過2.2萬億美元的經濟措施，外界推測，民主黨人勢阻止（Mitch McConnell）的疫情救助法案在國會通過，預計星期三能通過法案的機會不大。

不過，據美國政治網站Politico分析，即使兩黨能在限期內達成共識，雙方在大選前能夠及時就該共識重新撰寫法案的可能性非常低。哈佛經濟分析師Jason Furman預測，如果國會完全不在大選前做任何事，下一屆美國總統將繼承一堆「爛攤子」（"A real mess"） 。

相關文章﹕姆欽稱若能夠達成刺激措施協議　特朗普將親自勸說麥康奈爾

相關文章﹕佩洛西稱若無更大範圍刺激方案 　航空業等單項紓困免談

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編輯：賴奕羚

經濟 疫情 失業 政治 選舉 特朗普 麥康奈爾 佩洛西 美國 美國眾議院

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