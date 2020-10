【美國經濟】佩洛西：周二為刺激方案討論最後限期 仍對達成共識感到「樂觀」

▲ 佩洛西認為特朗普的建議沒有為兒童保育、病毒檢測計劃提供足夠的資金。

美國眾議院議長佩洛西就國會經濟刺激方案提出最後48小時限期,並表示星期二的限期關乎於「所有人想在選舉前要做好的事」,意味如果共和黨和民主黨錯過今次限期 (在美國時間星期二完結前,"the end of the day on Tuesday"),國會仍可以繼續討論,但雙方只能在11月3日美國大選後,才能就經濟刺激方案進行任何進一步的立法措施。

目前國會仍未能就方案有關細節達成共識。佩洛西在星期日寫給民主黨國會議員的信提到,她仍然對在選舉前能夠達到共識感到「樂觀」,(“I am optimistic that we can reach agreement before election.”) 佩洛西早於10月10日拒絕特朗普政府1.8萬億美元的經濟措施,認為該提議並沒有為兒童保育、病毒檢測計劃提供足夠的資金。現時佩洛西與美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 仍在進行協商。

國會將於周二(20日)就第二輪薪資保護計劃 (Paycheck Protection Program)進行投票,先維持企業員工的工資水平,再在星期三表決共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell)的疫情援助法案,方案內容包括擴大失業保險、提供資金給學校和新冠疫苗測試,並將原於7月底中止支付的失業救濟金重新恢復至每週約300至400美元。據了解,民主黨一直堅持推行超過2.2萬億美元的經濟措施,外界推測,民主黨人勢阻止(Mitch McConnell)的疫情救助法案在國會通過,預計星期三能通過法案的機會不大。

不過,據美國政治網站Politico分析,即使兩黨能在限期內達成共識,雙方在大選前能夠及時就該共識重新撰寫法案的可能性非常低。哈佛經濟分析師Jason Furman預測,如果國會完全不在大選前做任何事,下一屆美國總統將繼承一堆「爛攤子」("A real mess") 。

編輯:賴奕羚