【美國大選】摩通私銀：拜登若勝選　利好亞洲股

美國大選進入倒數階段，不同民調結果均顯示，民主黨候選人拜登（Joe Biden）較受選民支持，而本港投資者則極為關注選舉局勢將如何影響亞洲或新興市場表現。摩根大通私人銀行認為，即使總統更換，中美角力將持續，但亞洲市場風險溢價（risk premium）有望降低，意味將見利好。

摩根大通私人銀行亞洲投資策略部主管吳安瀾（Alex Wolf）接受本報專訪時表示，即使市場預期拜登勝出，美國視內地為競爭對手的策略卻不會改變，皆因相關策略「同樣受到民主黨及共和黨的支持，所以（中美競爭格局）不大可能出現重大變化。不過，市場或會看到（美國政府）在戰術上（tactics）或政策執行上的轉變。」

他形容，比起現屆政府，拜登麾下政府的對華政策強硬度或減弱（less confrontational），操作上亦可能更着重「多邊發展（multilateral）」。吳安瀾舉例，針對中國商品的稅項短期內雖難撤回，範圍更廣且較少人支持徵收的鋼鐵及鋁入口關稅卻有機會取消，變相推動市場調低亞洲貨幣及股市的風險溢價，有利股市表現。

疫情及內地經濟 亦影響亞股

對於若拜登當選會否使整體亞洲股市表現優於過去四年，吳安瀾提醒，亞洲股市前年（2018年）下跌除了受美國政策影響，亦同樣受內地經濟動力轉弱拖累，故亞洲股市往後表現既要看美國財政刺激措施能否實施以促使美元走低，亦要觀察內地經濟表現以至亞洲國家疫情。

中美角力預計持續下，外界相信中概股回流香港上市的趨勢短期內難以逆轉。吳安瀾指出，港股市場將受惠相關現象，因為中港市場進一步融合同時，本港資本更為開放，有利國際投資者透過香港市場部署中國概念股份。

記者：莫亦熙、陳韻妍