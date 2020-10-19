【量子電腦懶人包】量子電腦威力強大　數秒可攻陷銀行安全系統

▲ 量子電腦超乎想像的運算力，威力又有多強呢？

量子科技已成為當前世界科技研究的一大重點，中共總書記習近平在上周出席中央政治局學習會時表示，中國要充分認識推動量子科技發展的重要性和緊迫性，加強量子科技發展戰略謀劃和系統布局，把握大趨勢。而量子電腦超乎想像的運算力，威力又有多強呢？

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量子電腦（Quantum Computing）技術已逐步將運算能力提升到另一層次。該技術與傳統二進制電腦不同，運算單位 - 量子位元（Qubit）可同時表達「0」和「1」之外的更多可能性，運算能力非常驚人，傳統電腦要運算1萬年的任務，量子電腦只要幾百秒就可以完成。

專門研究密碼學以及抗量子攻擊的專家王世松博士就表示，量子電腦結構與一般電腦不同，運算能力強勁，可以破解很多難題。「現時的網上銀行等安全系統架構，停留在上世紀80或90年代，如果量子電腦技術成熟的話，可以在幾秒甚至幾毫秒內擊破所有銀行安全系統。」他解釋，以破解密碼而言，量子電腦絕對可以做到，雖然實際環境中，銀行會防止「撞」密碼，但如黑客可以找到用戶的密碼數據庫，並用量子電腦解密，其實輕而易舉。

▲ 專門研究密碼學以及抗量子攻擊的專家王世松博士表示，量子電腦結構與一般電腦不同，運算能力強勁，可以破解很多難題。（本報資料圖片）

王亦指出，另一方面，要破解銀行提供的一次性密碼，基本上無可能，因為該密碼是隨機產生的，要撞中有難度「通常該一次性密碼有6個位，即1000萬個可能性，但如果黑客能取得解碼器並用量子電腦撞，亦非難事。」但他坦言，學術界一般比商界走前10至20年，量子電腦破解銀行安全系統，目前僅限於學術層面。

雖然量子電腦技術或顛覆保護我們私隱的加密系統，但同時也有可能帶給人類巨大的福祉，作為防禦之用。王世松指，量子有不同特性，同時可以做「矛」，亦可作「盾」，要看量子電腦的用家如何使用。

其中抗量子攻擊理論及應用在學術界非常火熱，當中包括Quantum Key Distribution（QKD）技術。「以網絡聊天為例，一般雙方要先將內容加密，再傳輸秘密鑰匙，才能安全地聊天。」而量子電腦技術可以應用在3大方面：隨機產生鑰匙、建立安全傳輸鑰匙通道、以及加密訊息，故此，即使有多強大的量子電腦都難以破解。

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責任編輯：曾曉汶