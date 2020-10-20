【慳錢有方】蘇寧網店快閃購物週　電子產品家電低至2折

▲ 蘇寧網店hksuning.com即日起至10月23日，推出限定快閃購物週低至2折，每日00:00、11:00、15:00、21:00更有限時秒殺貨品。（蘇寧網店圖片）

蘇寧網店hksuning.com即日起至10月23日，推出限定快閃購物週低至2折，包括電子產品、大小家電、超市貨品、美妝百貨等，每日00:00、11:00、15:00、21:00更有限時秒殺貨品，安坐家中即可盡情購物。

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▲ 今日秒殺貨品。（蘇寧網店圖片）

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責任編輯：朱悅瀅