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【慳錢有方】蘇寧網店快閃購物週　電子產品家電低至2折

商業 08:30 2020/10/20

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蘇寧網店hksuning.com即日起至10月23日，推出限定快閃購物週低至2折，每日00:00、11:00、15:00、21:00更有限時秒殺貨品。（蘇寧網店圖片）

蘇寧網店hksuning.com即日起至10月23日，推出限定快閃購物週低至2折，包括電子產品、大小家電、超市貨品、美妝百貨等，每日00:00、11:00、15:00、21:00更有限時秒殺貨品，安坐家中即可盡情購物。

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精選秒殺貨品包括今早（20日）11時搶Apple AirPods Pro售1,499元、今晚9時搶Nepia妮飄 Premium Soft衛生紙（4卷裝）12元；23日上午11時搶SPT SIC100G 單頭電磁爐428元、23日晚上9時搶Estee Lauder升級亮肌抗氧保濕霜50ml 199元，限量10件等。

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今日秒殺貨品。（蘇寧網店圖片）

【逆市開店】純素珍珠奶茶Mother Pearl登陸中環　創辦人：店面排隊有增無減

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責任編輯：朱悅瀅

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