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【泰國示威】政府封鎖Telegram 阻示威者加密通訊

環球政治 20:33 2020/10/19

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泰國示威持續，大批示威者周一再次走上曼谷街頭抗議，要求總理巴育下台及削減王室權力。雖然巴育宣稱有意談判，但同時加緊遏制示威，繼查封4間新聞媒體後，又下令電訊商封鎖應用程式Telegram，以阻止示威者進行加密通訊。

【泰國示威】警方查4媒體 懷疑報道影響國家安全【下一頁】

【泰國示威】示威者擠滿曼谷街頭 總理巴育尋求對話【下一頁】

英國廣播公司（BBC）報道，社交網站上分享一份外洩的泰國政府機密文件，顯示數碼經濟部已經通知全國廣播及電訊委員會，要求勒令電訊商封鎖Telegram。

跟不少地方的示威者一樣，泰國示威者也多用Telegram進行有關組織示威的通訊。除了上述文件，泰國警方亦向記者表示，已經要求數碼部門阻制抗議組織Free Youth在Telegram上的行動。暫未知泰國政府此舉有多大成效。

在周一較早前，警方對4間新聞媒體展開調查，包括Prachatai、Voice TV、The Reporters和The Standard，懷疑有關報道影響國家安全，並要求對方暫時停播或移除資訊。

【泰國示威】警方出動水炮驅趕 示威者傘陣抵抗【下一頁】

【泰國示威】示威者無視禁令照集會 王毅：支持泰方維護社會穩定【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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