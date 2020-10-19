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【新股IPO】世茂服務873周二起招股　入場費17373元

股樓投資 20:10 2020/10/19

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世茂集團（00813）分拆世茂服務在港上市，計劃發售5.88億股，集資最多101億元，招股價介乎14.8元至17.2元，每手1000股，入場費為17373元，10月30日掛牌；聯席保薦人為中金、摩根士丹利及滙豐。

螞蟻集團傳今闖關 料最快下周初招股，想知詳情請按：【下一頁

是次集資所得，將用於擴大業務規模、增加用戶及資產為核心的增值服務種類、以及用於改善訊息技術系統及智慧技術等。

螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁

世茂服務收入主要來自3方面，物業管理服務﹑社區增值服務及非業主增值服務，3項業務分別佔公司收入52.4%﹑26.7%及20.9%。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

IPO 世茂股份（滬：600823） 世茂集團（00813） 香港股票

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