  • 25°C
香港時間 : 20201019日 (一) 20:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

卑路乍灣海濱休憩用地　今起全面開放（附圖）

環球政經 20:15 2020/10/19

分享：

位於堅尼地城城西道的卑路乍灣海濱休憩用地今日（10月19日）起全面24小時開放，市民可飽覽維港西面和夕陽海景。

整個項目由海濱長廊和相連休憩用地組成，佔地約5900平方米，前身為公眾貨物起卸區。市民可攜同繫上牽繩的寵物入內，和其他遊人共享用地設施，而且用地也設有寵物角。此外，用地設置紙包飲品盒回收箱；早前板道欄杆上的針織公仔，將以全新形態出現。

【新智能身份證】1970至1972年出生港人 11月2日起換新智能身份證（附換證中心一覽）：【下一頁

休憩用地提供多項設施，包括遮蔭座椅、綠化園境和洗手間等。特點包括用地中央位置的多用途空間，當中的活動平台和座椅由運貨時用的卡板搭建而成。活動平台可以隨意拼湊組合，讓市民發揮創意，按喜好自由使用，可以是兒童嬉戲的地方，也可以是表演平台。

前往方法：

  • 市民從堅尼地城港鐵站A出口向海濱步行約6分鐘可到達。
    點擊圖片放大
    +5
    +4

另一方面，毗鄰休憩用地內陸地段約2,000平方米的範圍，由非政府機構「堅．農圃」營運開放式社區園圃，是全港首個結合水耕、魚菜共生和有機耕種的都市休閒農場。

首階段設施包括戶外教室、多用途空間和種植架，亦於今日起一同開放；一系列的農耕體驗活動和課程將會陸續推行。社區園圃的餘下部分預計明年逐步開放。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：黎淑雯

 

下一篇文章

【新股IPO】世茂服務873周二起招股　入場費17373元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因
【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【有盈退休】曾智華：退休——戒掉炫耀性消費
【有盈退休】曾智華：退休——戒掉炫耀性消費
【Staycation】全球25大最佳酒店　只有一間香港酒店上榜
【Staycation】全球25大最佳酒店　只有一間香港酒店上榜
【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔
【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔