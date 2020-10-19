卑路乍灣海濱休憩用地　今起全面開放（附圖）

位於堅尼地城城西道的卑路乍灣海濱休憩用地今日（10月19日）起全面24小時開放，市民可飽覽維港西面和夕陽海景。

整個項目由海濱長廊和相連休憩用地組成，佔地約5900平方米，前身為公眾貨物起卸區。市民可攜同繫上牽繩的寵物入內，和其他遊人共享用地設施，而且用地也設有寵物角。此外，用地設置紙包飲品盒回收箱；早前板道欄杆上的針織公仔，將以全新形態出現。

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休憩用地提供多項設施，包括遮蔭座椅、綠化園境和洗手間等。特點包括用地中央位置的多用途空間，當中的活動平台和座椅由運貨時用的卡板搭建而成。活動平台可以隨意拼湊組合，讓市民發揮創意，按喜好自由使用，可以是兒童嬉戲的地方，也可以是表演平台。

前往方法： 市民從堅尼地城港鐵站A出口向海濱步行約6分鐘可到達。

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另一方面，毗鄰休憩用地內陸地段約2,000平方米的範圍，由非政府機構「堅．農圃」營運開放式社區園圃，是全港首個結合水耕、魚菜共生和有機耕種的都市休閒農場。

首階段設施包括戶外教室、多用途空間和種植架，亦於今日起一同開放；一系列的農耕體驗活動和課程將會陸續推行。社區園圃的餘下部分預計明年逐步開放。

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責任編輯：黎淑雯