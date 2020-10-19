【5G概念股】首3季多賺17%至45億元人幣 鐵塔突破1.4元可追入

一眾中資股開始公布季度業績。內地最大電訊塔營運商中國鐵塔(00788)今日公布今年首3季營運數據，純利為45.6億元（人民幣．下同），按年增長17.8％。

【摩笛吹奏】GDP出爐全日造好 大摩建議增持8大內銀股 詳情請看【下一頁】

【iPhone 12】蘋果概念股齊齊炒上 鴻騰推專用配件急升19% 詳情請看【下一頁】

期內，鐵塔營業收入602.2億元，按年升5.6％，其中塔類業務收入547.9億元，按年升2.2％；室內分布式天線系統業務收入26.3億元，按年升36.9％。非塔類業務收入佔營業收入比重由去年同期的6％提升至9％。首三季EBITDA為440.19億元，按年升5.4％；EBITDA率為73.1％。

截至今年9月，集團塔類站址達到202萬個，塔類租戶333.6萬戶，較去年底淨增9.7萬戶。塔類站均租戶為1.65戶。首三季度共建成5G站址34.5萬個，97％以上5G需求是通過共享已有站址資源完成。

鐵塔首三季EBITDA的5.4增幅，較上半年的4.6%擴闊，反映其在上季盈利能力有改善，加上內地大力發展5G，在電訊基建領域具壟斷優勢的鐵塔是贏家之一。一旦其藉績優消息突破本月阻力1.4元，可伺機追入，目標價看7月高位1.66元，失守9月低位1.3元止蝕。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機