  • 24°C
香港時間 : 20201019日 (一) 23:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5G概念股】首3季多賺17%至45億元人幣 鐵塔突破1.4元可追入

股樓投資 22:38 2020/10/19

分享：

一眾中資股開始公布季度業績。內地最大電訊塔營運商中國鐵塔(00788)今日公布今年首3季營運數據，純利為45.6億元（人民幣．下同），按年增長17.8％。

【摩笛吹奏】GDP出爐全日造好 大摩建議增持8大內銀股  詳情請看【下一頁

【iPhone 12】蘋果概念股齊齊炒上 鴻騰推專用配件急升19%  詳情請看【下一頁

期內，鐵塔營業收入602.2億元，按年升5.6％，其中塔類業務收入547.9億元，按年升2.2％；室內分布式天線系統業務收入26.3億元，按年升36.9％。非塔類業務收入佔營業收入比重由去年同期的6％提升至9％。首三季EBITDA為440.19億元，按年升5.4％；EBITDA率為73.1％。

截至今年9月，集團塔類站址達到202萬個，塔類租戶333.6萬戶，較去年底淨增9.7萬戶。塔類站均租戶為1.65戶。首三季度共建成5G站址34.5萬個，97％以上5G需求是通過共享已有站址資源完成。

鐵塔首三季EBITDA的5.4增幅，較上半年的4.6%擴闊，反映其在上季盈利能力有改善，加上內地大力發展5G，在電訊基建領域具壟斷優勢的鐵塔是贏家之一。一旦其藉績優消息突破本月阻力1.4元，可伺機追入，目標價看7月高位1.66元，失守9月低位1.3元止蝕。 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

中國鐵塔（00788）

上一篇文章

【方圓公關人生@iM網欄】 財務盡職調查和審計有甚麼分別？ 目的、範圍、重點、報告內容均不同

下一篇文章

【柏傲莊價單】大圍站柏傲莊加推　最平693.6萬　定價夠吸引？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔
【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【Staycation】全球25大最佳酒店　只有一間香港酒店上榜
【Staycation】全球25大最佳酒店　只有一間香港酒店上榜
【有盈退休】曾智華：退休——戒掉炫耀性消費
【有盈退休】曾智華：退休——戒掉炫耀性消費
【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因
【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市