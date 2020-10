烏克蘭健身KOL染疫不治 生前不信有新冠肺炎

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情未退,至今累計確診突破4000萬,逾111萬人死亡,但仍有人一再輕視新冠肺炎病毒。外媒報道,烏克蘭健身網絡紅人(KOL)西瓦克(Dmitriy Stuzhuk)曾言不相信新冠肺炎病毒的存在,最近在旅途中染疫病逝,終年33歲。

烏克蘭健身網絡紅人(KOL)西瓦克經常在社交媒體上宣揚健康生活習慣,社交平台上有110萬人關注。

最近,他從土耳其返回烏克蘭時,確診新冠肺炎,被送院接受治療。確診後立刻轉口風,表示希望跟觀眾分享自己如何確診,又後悔自己輕敵:

「我之前一直不相信新冠肺炎病毒存在……直到我確診。」(I was one who thought that Covid does not exist...until I got sick.)