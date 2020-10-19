烏克蘭健身KOL染疫不治 生前不信有新冠肺炎

▲ 烏克蘭健身網絡紅人（KOL）西瓦克（Dmitriy Stuzhuk）曾言不相信新冠肺炎病毒的存在，最近染疫病逝，終年33歲。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未退，至今累計確診突破4000萬，逾111萬人死亡，但仍有人一再輕視新冠肺炎病毒。外媒報道，烏克蘭健身網絡紅人（KOL）西瓦克（Dmitriy Stuzhuk）曾言不相信新冠肺炎病毒的存在，最近在旅途中染疫病逝，終年33歲。

烏克蘭健身網絡紅人（KOL）西瓦克經常在社交媒體上宣揚健康生活習慣，社交平台上有110萬人關注。

最近，他從土耳其返回烏克蘭時，確診新冠肺炎，被送院接受治療。確診後立刻轉口風，表示希望跟觀眾分享自己如何確診，又後悔自己輕敵：

「我之前一直不相信新冠肺炎病毒存在……直到我確診。」（I was one who thought that Covid does not exist...until I got sick.）

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他警告：

「新冠肺炎不是短暫、輕微的疾病！是很嚴重的。」（COVID-19 IS NOT A SHORT-LIVED DISEASE! And it is heavy.）

西瓦克雖康復出院，但新冠肺炎病毒並沒有放過他。早前確診令他落下心臟的毛病，出院8天再出現心臟問題，馬上入院。

他的前妻形容，其時西瓦克已失去意識（unconscious）、土埋半截的狀態（grave condition），回天乏術。

及後由西瓦克前妻在社交平台向粉絲交代死訊。二人6個月前離婚，育有三個孩子，年紀最小的僅9個月大。

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責任編輯：葉芷樺

