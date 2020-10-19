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【恒大債務】恒大獲中證監准發債143億　先發行21億票息5.8厘

即市財經 19:59 2020/10/19

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恒大 （03333） 在深交所發行不超過143億元（人民幣，下同）的公司債券，已獲中證監批准。根據《恒大地產集團有限公司 2020 年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）發行公告》，恒大地產2020年面向專業投資者公開發行債券（第二期），發行規模不超過21億元，發行債格每張100元，採取網下面向合格投資者詢價配售的方式。

恒大通告指，本期債券20恒大05（代碼：149258）發行時間自10月14至19日，年期為5年期債券，最終網下實際發行量為21億元，票面利率5.8厘。剩餘部分自中證監核准發行之日起，24個月內發行完畢。

發行通告指，經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人本期債券評級為AAA；公司截至2020年6月末，發行人淨資產為3,397.44億元（合併報表中所有者權益合計）；合併口徑資產負債率為82.04%，母公司口徑資產負債率為70.02%；發行人最近3個會計年度年均可分配利潤為479.47億元（2017年度、2018年度及2019年度合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤平均值），經合理估計，不少於本期債券一年利息的1.5倍，因此，本期債券符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平台同時交易（以下簡稱「雙邊掛牌」 ）的上市條件。

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