【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾



大圍站上蓋全新盤柏傲莊「一盤難求」，將整體樓市氣氛推高，二手放盤業主的議價空間明顯收窄，準買家轉投樓價相對低水的屯門一帶屋苑尋盤，最近該區的買賣交投量穩定。



以下介紹的屯門大興花園，屋苑分作兩期發展，屋苑自設小型商場，提供不同類型的民生店舖，也鄰近大型商場如Vcity，生活配套不俗。由屋苑前往輕鐵站需時3分鐘，前往西鐵站需時7分鐘，交通而言尚算方便。



是次推介的放盤為3房間隔，實用面積515平方呎，叫價580萬元，單位最大的賣點是裝修企理，實用率也高達8成，為區內鄰近市中心的上車換樓之選。



放盤詳細資料如下：

物業地址： 屯門大興花園一期02座高層C室 (物業編號: M300343536) 實用面積： 515平方呎 間隔： 3房 叫價： 580萬元 賣點： 屯門近市中心上車筍盤

8成實用率3房

單位裝修企理

單位開揚河景山景

7分鐘到西鐵站

3分鐘到輕鐵站

鄰近大型商場Vcity、卓爾廣場近在咫尺

較同屋苑呎價低4.6%

以下為單位相片：

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有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:

https://bit.ly/3duOZSP

註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍