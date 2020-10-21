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【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾

股樓投資 01:36 2020/10/21

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大圍站上蓋全新盤柏傲莊「一盤難求」，將整體樓市氣氛推高，二手放盤業主的議價空間明顯收窄，準買家轉投樓價相對低水的屯門一帶屋苑尋盤，最近該區的買賣交投量穩定。


以下介紹的屯門大興花園，屋苑分作兩期發展，屋苑自設小型商場，提供不同類型的民生店舖，也鄰近大型商場如Vcity，生活配套不俗。由屋苑前往輕鐵站需時3分鐘，前往西鐵站需時7分鐘，交通而言尚算方便。


是次推介的放盤為3房間隔，實用面積515平方呎，叫價580萬元，單位最大的賣點是裝修企理，實用率也高達8成，為區內鄰近市中心的上車換樓之選。


放盤詳細資料如下：

物業地址： 屯門大興花園一期02座高層C室 (物業編號: M300343536)
實用面積： 515平方呎
間隔： 3房
叫價： 580萬元 
賣點：
  • 屯門近市中心上車筍盤
  • 8成實用率3房
  • 單位裝修企理
  • 單位開揚河景山景
  • 7分鐘到西鐵站
  • 3分鐘到輕鐵站
  • 鄰近大型商場Vcity、卓爾廣場近在咫尺
  • 較同屋苑呎價低4.6%

以下為單位相片：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

 

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:
https://bit.ly/3duOZSP

註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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記者：陳詠妍

樓價 放盤 商場 屯門

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