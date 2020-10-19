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【量子電腦懶人包】環球科技新戰場　科企搶研發量子電腦

科技 19:34 2020/10/19

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雖然目前全球量子電腦研究目前還在實驗層面，未足夠真正應用，但已漸受外界關注，各大科企如IBM、Google、Intel（英特爾）及微軟都紛紛投入研發，致力發展量子計算。

中共總書記習近平16日主持中央政治局學習會時提到，將加強量子科技發展戰略謀劃和系統布局，突破關鍵核心技術，增強中國科技應對國際風險挑戰的能力。雖然目前全球量子電腦研究目前還在實驗層面，未足夠真正應用，但已漸受外界關注，各大科企如IBM、Google、Intel（英特爾）及微軟都紛紛投入研發，致力發展量子計算。

【量子電腦】IBM科研藍圖：2023年量子電腦將突破1000位元

【量子電腦】IBM研新量子電腦　效能比上一代高1倍

事實上早在2000年，科技巨擘IBM已經投入量子電腦技術研究，2010年已經研發出多量子位元的處理器。2016年，IBM就推出僅有5位元的量子電腦，1年後，IBM的20位元量子電腦問世。到了2019 年，IBM的新量子運算中心開幕，同時推出第一台擁有53位元量子電腦。今年更宣布推出代號為IBM Quantum Hummingbird的65位元量子電腦處理器。

IBM上月也公布，其量子電腦硬件的研發藍圖，冀望2023年能研發出1,000位元以上的量子電腦。IBM計劃明年推出127量子位元處理器，2022年就升級至433量子位元，2023年研發出超過1,000位元的量子電腦，並期終有一日能推出超過100萬位元的設備。

【量子技術】亞馬遜雲服務推量子運算服務Amazon Braket

此外，美國太空總署（NASA）早前也曾發表科學論文，及後就迅速將論文下架，當中透露了Google已研發一台擁有53個量子位元（53-Qubit） 的量子電腦，更稱Google獲得「量子霸權」地位。論文指，執行一項運算工作，一台超級電腦要花1萬年時間，Google的53量子位元的量子電腦僅需200秒，Google的量子電腦或比現時最強勁的超級電腦還要快15.7億倍。

除了IBM及Google外，微軟亦在自家的雲端服務Azure上推出量子模擬器（Quantum Simulator），助用戶通過使用Azure，及早投入量子運算開發。Intel亦在去年世界消費電子展展示49量子位元Tangle Lake量子電腦。

量子技術成環球科技企業新寵　Google擁「量子霸權」地位

以目前環球科企對量子電腦投放的資源及研究發展情況，預計量子電腦的量子位元數量將會以至少每兩年翻一番的速度發展，2020年可達到100個量子位元，2022年將有超過400個量子位元的電腦面世，屆時或能簡單破解各種號稱絕對安全的加密貨幣（cryptocurrency）。

責任編輯：曾曉汶

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