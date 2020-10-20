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聯接基金擴闊投資渠道 　增加強積金投資選擇

即市財經 11:00 2020/10/20

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近年香港的交易所買賣基金（ETF）巿場百花齊放，除了追蹤傳統恒生指數及恒生中國企業指數的ETF外，市場上的ETF產品類型更是層出不窮，包括追蹤內地指數的RQFII ETF及科技相關指數的主題性ETF，此外更有槓桿及反向產品供投資者選擇。

然而，在云云指數投資產品中，投資者不得不認識非上巿的「ETF聯接基金」（註：ETF聯接基金指透過單一投資於一隻投資目標相當類似的ETF，以獲取緊貼標的指數表現的基金），這些ETF聯接基金會把大部份資金投資於特定的ETF，令投資者可以在交易所以外的渠道透過「ETF聯接基金」進行指數投資。

「ETF聯接基金」在港未算普及　但強積金便是實例

「ETF聯接基金」在國內較為普遍，一般受歡迎的ETF都會有其相應的聯接基金，讓投資者透過ETF聯接基金分銷商如銀行、券商等認購，擴闊投資ETF的渠道，完善整個指數投資的生態圈。

在香港，「ETF聯接基金」例子雖不多，但其中一個卻與我們息息相關，就是強制性公積金（MPF）。在強積金當中，以投資於恒生指數及恒生中國企業指數的指數基金為例，其實這些都是ETF聯接基金，它們會透過買入巿場上相關的ETF以獲取標的指數的表現。

筆者相信，隨著本地投資者對指數投資有更多認識，巿場上有可能會有更多ETF納入強積金的投資範圍，讓強積金用戶有更多投資選擇。

中港ETF互掛　聯接內地旗艦ETF

今年8月，中國和香港兩地的監管機構宣布允許中港交易所買賣基金（ETF）互掛計劃，這標誌著兩地資本市場發展的一個重要里程碑，同時也是深交所和港交所攜手合作，開放機會讓中港投資者可投資於在兩地上市的ETF，為投資者提供更多元化及優質的投資選擇。

如上文所述，聯接基金能擴闊投資渠道，這次便讓本港投資者可以透過人民幣合格境外機構投資者（RQFII）投資於內地的旗艦ETF。

其實，內地ETF巿場發展非常成熟，當中不乏具規模優勢、二級巿場流動性高而追蹤偏離度低的ETF供投資者選擇。尤其內地巿場近年在投資主題（例如科創板或人工智能等）及產品結構（例如聯接基金或分級基金等）方面更見多樣化，讓香港在ETF方面也有值得借鑒的地方。

撰文 : 薛永輝 恒生投資管理有限公司投資總監

欄名 : 指數恒談

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