【轉投二手】未能如願購入柏傲莊 向隅客即轉戰市區 成功議價100萬購昇悅居3房戶

大圍站新盤柏傲莊成20年來收票最多的票王，要成功購入該盤單位絕不容易，不少未成功購入柏傲莊的向隅客率先回流二手市場尋寶，推動區內二手交投造好。其中一名向隅客剛轉至長沙灣尋盤，成功購入昇悅居減價盤。

中原地產副區域營業經理許永生表示，大圍新盤熱銷，帶動樓市交投氣氛，長沙灣區內二手交投造好。其中昇悅居本月暫錄5宗交投，平均實用呎價19,946元。

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分行最新促成昇悅居1座中層F室成交，單位實用面積609平方呎，為三房一廁間隔，享內園景，擁雅致裝修，業主最初開價1,200萬元，買賣雙方議價後，降價100萬元，以1,100萬元易手，減幅達8%，折合實用呎價18,062元。新買家為新盤向隅客，抽籤結果未如理想，未能成功購入新盤，遂轉投二手市場尋覓心水戶，最終議價成功，入市該址作新居。

據悉，原業主於2010年9月以490萬元入市上址，持貨10年，現成功沽貨賬面獲利610萬元離場，單位期內升值逾1.2倍。

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昇悅居日前亦錄另一宗兩房單位成交，單位為1座高層E室，實用面積491平方呎，屬2房間隔，內櫳企理，景觀開揚，吸引一直於區內租樓之用家承接，據悉，單位原叫價920萬元，調減32萬元，以888萬元成交，議幅約3.5%，折合實用呎價約18,086元。

據悉，原業主於2004年1月斥資約186.6萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利約701.4萬元，升值逾3.7倍。

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記者：陳詠妍