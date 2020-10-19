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【中國經濟】紐約梅隆資管﹕經濟動力仍在增強　中美角力不足以壓低人民幣

即市財經 19:38 2020/10/19

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Aninda Mitra認為國內經濟增長動力在第三季持續走強，中國經濟比預想中好。

國家統計局今日發放數據，第三季GDP按年增長4.9%，比外界所預期的5.5%為低。紐約梅隆投資管理高級主權債券分析師Aninda Mitra指出，內地GDP表現雖遜預期，惟被外界視為內地經濟「三頭馬車」的工業、消費，以及投資數據卻齊齊優於預期，反映經濟增長動力仍在增強。

她指出，中國9月份工業增加值按年增6.9%，比預期5.8%高出1.1個百分點、社會消費品零售總額增長3.3%，遠遠好過預期、今年1月至9月全國房地產投資額按年計亦見5.6%增長；就業方面，9月失業率從5.6%跌至5.4%，比外界所預期的5.5%為低，因此，她認為多種跡象正顯示，中國經濟動力持續改善。

考慮到內地經濟增長及息差相比外圍來說仍然吸引，Mitra認為中美外交關係即使變幻莫測，以至人行最近把外匯風險準備金降至零等因素，只能令人民幣匯率短期內出現波動，可是以中長期來看，上述因素均不足以阻止人民幣持續走升。為免人民幣匯率過強，她估計人行將繼續鼓勵（encourage）人民幣對外輸出，並容忍人民幣升至不高於6.6美元的水平。

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編輯﹕賴奕羚

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