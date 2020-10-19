28個的士團體今去信運輸署 要求每程徵收外6元附加保費

保由於相關保險費用不斷上升，早前的士業界計劃申請開徵「保險附加費」。今日（19日），香港的士小巴商總會理事長周國強今日（19日）表示，上周曾與運輸署、保監局等會面，但始終未有解決方案

【浪卡風球】的士颱風天加價成慣例 市民：「今天的士正常收費。」：【下一頁】

由於未能達成雙方未能達成共識，今日28個的士團體，包括香港的士小巴商總會及的士車行車主協會等多個的士團體，聯署去信運輸署，正式申請每程徵收額外6元保險附加費。信中指出，希望運輸署明白業界將成本轉嫁市民全因是次保費加幅與通脹比較是數以倍計，才出此下策，同時提到的士團體自6月起，與運輸及房屋局、運輸署、保監局會面談及的士保險事宜，而保監局亦無法協業界，所以提出有關申請。

的士司機明起可預約 一次性免費新冠病毒病檢測服務【下一頁】

對於會否接納有關申請，運輸署暫時未有確實答案，有關方面指，鑑於2019年的社會活動，及新冠肺炎對社會經濟的影響，政府需要再度審視業界於2018年所提出的加價申請，包括考慮的士營運的財務可行性、的士與其他公共交通工具的收費之間的合理差距，以及市民對收費加幅的接受程度等。

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責任編輯：翁嘉陽