【屯門南延綫】港鐵向艾奕康批出屯門南延綫顧問合約　料2023年動工

▲ 港鐵工程總監包立聲表示，批出顧問合約是屯門南延綫項目一個重要的里程碑。

屯門南延綫有新進展，港鐵 （00066） 宣布，批出屯門南延綫設計顧問合約予艾奕康有限公司，並已展開詳細規劃及設計工作。項目將加強屯門南的鐵路連接，為地區內外提供更多交通選擇，服務居民。

艾奕康的服務範圍包括就計劃制定工程設計、擬備建造時間表、刊憲圖則和項目成本估算，以及與政府部門及其他持份者聯絡，艾奕康與港鐵工程團隊將緊密協作完成上述工作。

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港鐵工程總監包立聲表示，批出顧問合約是屯門南延綫項目一個重要的里程碑，由規劃、設計以至建造階段，將會積極與社區保持緊密溝通，其他已展開的工作包括地質勘探及現有設施勘測等。

今年5月，政府邀請港鐵展開屯門南延綫項目的詳細規劃及設計工作，項目包括由現時西鐵綫（即將來的屯馬綫）的屯門站向南面延伸約2.4公里至位於屯門南的新終點站，並於屯門站與新增的屯門南站之間擬建一個中途站。工程預計於2023年動工，目標於2030年竣工。

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編輯：陳韻妍