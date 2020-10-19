【ET講股通】梁耀康︰ 舊經濟股要買？（立即觀看）

今日恒指開市曾升逾300點，在內地公布GDP數據差過預期後升幅收窄，最終收市升155點，報24542點。認可財務策劃師（CFP）梁耀康表示，恒指仍在上升軌，若能支持得住，可觀察能否形成頭肩底。

滬指方面，在橫行區間上落，隔夜美股仍有偏軟壓力 ，故初步先看恒指能否維持上升軌。倘失守，會下試24000點心理關口支持。

內銀、內險、蘋果概念股支撑大市

今日主要靠內銀股、內險股及蘋果概念股支撑大市。

內銀股方面，工行 （01398） 升3.6%，有消息指中央放寬不用銀行讓利太多，資金流入返內銀股。

但要留意，內銀股有些不利因素如呆壞帳、債務等未消除。因此，內銀此浪衝上，投資者仍需有戒心，須留意將出爐的業績。

另外， 由於憂慮內地經濟，燃氣股股價由今年年初開始受壓，但今天集體上漲，可留意會否是中長期轉勢的機會。內地工業增加值好過預期，可能帶動燃氣股。資金似由新經濟股流入舊經濟股，燃氣股值得留意。

蘋果iPhone概念股亦值得留意，鴻騰精密 （06088） 今日大升近兩成，需留意鴻騰業務實質與蘋果關係。

異動股高鑫零售升近兩成

個股方面，高鑫零售 （06808） 升近兩成，受阿里巴巴擬全購高鑫消息刺激。梁耀康建議若有貨者，可先沽少少獲利。至於有哪些板塊須避開，梁耀康指出，醫療器械股、餐飲股表現較弱，投資者宜小心、留意業績。

至於市場有甚麼需要留意，一是美國大選漸近，拜登民意領先，但同時負面消息開始流出。二是，港股美股業績。三是疫情發展，企業開始做budget，預估明年營運情況。

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