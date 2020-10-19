【港元定期存款】富邦1年港元定存息減至0.9厘 無懼拆息轉升

▲ 富邦今天全面下調短中長息，無懼拆息轉升兼 市傳螞蟻集團及iBond或撞期出台，在市場抽資逾千億。

一個月港元拆息結束3連跌，今天（10月19日）新報0.36厘，但有中小行仍無懼拆息轉升，全面削減短中長息。富邦剛下調3個月至一年期的港元定期存款息率0.05厘，現時旗下半年及一年港元定存息齊報0.9厘，如以6個月年息計，仍險守三甲列，卻不敵虛擬銀行天星及大眾財務的1.1厘最高息。

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至於一年期來看，富邦微降年息至0.9厘，跟南商看齊，為雙亞軍，「高息王」仍以集友的1.02厘居首。專家預計熱錢續湧港，料及至年底，本港銀行的總結餘或挑戰4,000億元大關，有機會年內驟增逾3,000多億元，相信業界暫毋須急於鬥加息搶存，仍緊盯史上集資王螞蟻集團是否下周招股，募資逾千億元。

不過，同日東亞 （00023） 卻略加138天（4.6個月）年息0.03厘，新息率至0.71厘；但相比南商128天（4.3個月）有一厘，富邦今天即使削減4個月期0.05厘、仍有1.1厘；看來大行似追落後。

東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥認為，銀行仍水浸，以金管局在歐洲時段新近續作年內最巨額的注資，接錢203.8億元；令本周三（21日）的總結餘驟增至3,479.06億元，再創大約4年半新高，相信年底快將直逼4,000億元新關。

此外，通脹掛鈎債券（iBond 2020）於本周五（23日）正式發售，與此同時，市傳世紀新股螞蟻集團力爭於美國大選前掛牌，更有傳聞可能提速至下周二（27日）招股，市場憧憬兩大焦點投資，將合共抽資逾千億，或挾高短期拆息。惟陳德祥深信，市面不致呈現水緊，畢竟眼下流動性極充裕；且因美國大選已進入直路倒數，投資者普遍在未來關鍵兩周爭相避險，紛紛增持現金冀自保，遂料一個月拆息暫不會升穿一厘，約在0.4厘至0.5厘上落。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪