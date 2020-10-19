【網絡安全】Instagram曾允兒童轉用商業賬號 個人資料或被公開

▲ 有統計發現，Instagram曾為最少6000萬名18歲以下的用戶，提供將其個人賬號轉作商業賬號的選項。

Facebook旗下的社交媒體平台Instagram早已成為時下年輕人打卡首選，不少用戶尚未成年也可使用。惟愛爾蘭數據保護專員（Data Protection Commissioner (DPC) ）接獲投訴，指Instagram未有適當處理兒童用戶的數據資料，若投訴屬實，相關平台可能因違反私隱條例而面臨巨額罰款。

這項調查源於有投訴指，Instagram商業賬戶要求用戶公開自己的手機、電郵地址等資料，意味著使用平台的人都可瀏覽到這些個人資料。

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在2019年2月，數據科學家David Stier分析全球近20萬個Instagram用戶的賬號，發現在一年間，Instagram曾為最少6000萬名18歲以下的用戶，提供將其個人賬號轉作商業賬號的選項。目前Instagram最低的使用年齡為13歲。

歐盟一般資料保護規範（EU General Data Protection Regulation;GDPR)轄下、愛爾蘭的數據保護專員Graham Doyle表示，歐洲的兒童常用Instagram，當局會繼續監察和調查平台如何處理兒童的個人資料。

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責任編輯：葉芷樺

