【摩笛吹奏】GDP出爐全日造好 大摩建議增持8大內銀股

國家統計局今日公布，內地第三季GDP按年增長4.9%，雖遜於市場預期的5.2%至5.5%，盈利能力和GDP相關度高的內銀股，今日仍齊齊造好。四大內銀股今日全綫上升，建行(00939)升1.8%報5.66元，工行(01398)升3.8%報4.56元，農行(01288)上升2.6%報2.76元，中行(03988)上升0.8%報2.58元。

【阿里巴巴9988】阿里斥280億元 取得高鑫零售控股權 詳情請看【下一頁】

【iPhone 12】蘋果概念股齊齊炒上 鴻騰推專用配件急升19% 詳情請看【下一頁】

無獨有偶,大摩發表報告指，目前是內銀股最佳的收集時機，認為行業早前的多個負面消息，例如資產質素轉壞和要求業界讓利等，都已在它們的股價上反映。該行相信，隨著疫情對經濟影響逐漸褪色，內地經濟持續復甦，市場對內地可維持健康經濟增長抱樂觀態度，從而使內銀維持健康的信貸和資本需求，以及股本回報率（ROE）。

大摩下調大部分內銀股目標價，惟獨上調重行(01963)及招行(03968)的目標價。並且給予8股「增持」評級，包括建行、信行(00998)、農行、工行、郵儲行(01658)、招行、中行及光行(06818)。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機