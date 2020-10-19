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【中國經濟】華僑銀行：經濟復甦仍在軌道上　明年首季GDP增長高達18%

即市財經 18:41 2020/10/19

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謝棟銘指出，工業以及基建投資等領域推動下，內地整體經濟已重返疫情前水平

內地今日（19日）公布的第三季GDP數據雖未如預期，按年升幅未達5%。不過華僑銀行經濟師謝棟銘則指按季計內地GDP增長依然達3.2%，意味經濟仍維持在復甦軌道之上，並形容內地經濟整體計已重返疫情前水平，料今季內地GDP增長將重新加速，幅度達6%，明年首季則可高達18%。

謝棟銘指出，工業以及基建投資等領域推動下，內地整體經濟已重返疫情前水平（pre-pandemic level），只是內需消費表現仍較去年弱。他相信，單單貨幣政策難助內地經濟進一步反彈，往後側重點尚要留意財政政策。而在此前提下，他預計內地將維持「完整（intact）」的財政政策。

因應今次第三季GDP數據遜外界預期，謝棟銘形容比起「V型復甦」，內地經濟更像是「K型復甦」。不過考慮到經濟動力依舊維持，料今季內地GDP增長將重新加速，幅度達6%，明年首季幅度則在低基數效應促使下，錄得高達18%的幅度。

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編輯：莫亦熙

 

香港股票 GDP 中國 經濟 財政政策 貨幣政策 疫情

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