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【南韓疫情】17歲少年接種免費流感疫苗 兩日後死亡

環球社會熱點 18:40 2020/10/19

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南韓1名17歲少年參與政府免費注射計劃，但在接種流感疫苗兩日後死亡。

新冠肺炎疫情大流行，秋冬流感高峰季也將近，專家呼籲民眾及早接種流感疫苗。南韓有1名17歲少年參與政府免費注射計劃，但在接種流感疫苗兩日後死亡。少年在接種疫苗前後均沒有出現異常反應，當局正調查少年的死因。

專家：今年應及早打流感疫苗 騰出資源治新冠肺炎 【下一頁】

英國政府警告 同時患新冠肺炎及流感死亡風險大增 【下一頁】

韓聯社報道，南韓疾病管理廳周一（19日）通報，南韓民眾接種流感疫苗後出現不良反應的案例，累計出現353宗（229宗為免費接種，124宗為自費接種）。大部分人都只是出現輕微不良反應，主要出現過敏症狀。

但當局表示其中1人死亡，死者為仁川市一名17歲少年。少年於上周三（14日）中午接受免費流感疫苗接種，在接種前後都沒有出現異常反應，但在上周五（16日）上午死亡。

流感疫苗一劑難求 英國醫生要等一個月才有貨 【下一頁】

【美國疫情】醫生籲兒童打流感疫苗 僅3分1家長有興趣 【下一頁】

南韓政府為全國13至18歲青少年免費注射流感疫苗，但有539萬枝疫苗因運輸失誤而存放於室溫環境。政府已回收其中48萬枝涉事疫苗，並暫停免費注射計劃。

當局指出少年是注射南韓政府統一採購的流感疫苗，已證實他注射的疫苗運輸過程並無出現問題，暫未能證實其死因是否與接種流感疫苗有關，要等待醫學鑑定結果確定其死因。

責任編輯：鄭錦玲

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