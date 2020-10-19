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【美股分析】科技股佔標指比重近四成　超過科網泡沫時期

環球政經 19:49 2020/10/19

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美股3月23日見底之後，一眾科技巨擘股價愈升愈有。根據道瓊斯市場數據（Dow Jones Market Data），現時科技股佔美股標指的比率接近40%，今年有望超過1999年科網泡沫時期的37%紀錄，顯示科技對全球各國的影響與日俱增。

從追蹤標普500指數的SPDR S&P 500 ETF TRUST（SPY）持倉來看，截至本周一（19日），佔比最高的前十大股票中就有七隻是科技股（見下圖）。當中排名榜首的蘋果(Apple)，是首家市值破2萬億美元的美國企業，較早前佔標指的比重曾高達8%，是1998年有數據以來的最高紀錄。

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在傳統企業企業受到疫情衝擊時，隨著在家辦公、綫上購物等成為人們生活的新常態，資金紛紛湧入前景樂觀的科技股，並帶動標普500指數年內錄得9.3%的升幅。不過，漲勢集中在特定類股，亦令市場擔憂科網泡沫的重現。

外資估值研究機構：大型科技股股價「非常高」　但估值上並沒有泡沫【下一頁

美股科技股進入財報季，Netflix（NFLX）、英特爾（INTC）、特斯拉（TSLA）及Verizon（VZ）將於本周陸續公布季績。蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）、Facebook（FB）、亞馬遜（ANMZ）與Google母企Alphabet（GOOG）這5間科技龍頭，將於下周才放榜。

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編輯：李勝男

美股 股票 ETF 標準普爾500指數 美國 Facebook Google Alphabet Netflix

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