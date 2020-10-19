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恒生指數升155點 小米逆市跌4%

即市財經 18:37 2020/10/19

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財經焦點速覽

恒生指數收報24542點，升155點。金融股領升，4大內銀中以工行 （01398） 表現最好，升3.6%；小米 （01810） 遭花旗削價降評級，股價跌4%，收市報22.2元。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】金融股領升小米美團逆市跌　夜期早段無大方向微跌4點（不斷更新）

【內銀股價】建行彈近2%成交勝阿里騰訊　大摩：內銀股有40%升值潛力（附最新目標價）

【小米股價】小米遭花旗唱淡股價跌4%　華為手機業務不滅有多大風險？

【螞蟻上市】消息指螞蟻集團爭今日通過香港IPO聆訊　預計美國大選後掛牌

【阿里巴巴】阿里巴巴280億取高鑫零售控股權併入報表　高鑫零售曾升近三成、遠超阿里要約價

【國泰裁員】國泰裁員傳數日內公布、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？

【港滙強方】金管局收市後注資203.8億港元　創今年單次最大規模　一文看清金管局年內接美元紀錄

【精選投資分析】

港股10月上升機會大（第四版）

國指頭肩底目標10650（第四版）

上季經濟增速超5%？內銀率先起哄！

【穩步復甦】內地零售增長勝預期 哪類產品銷售按年升22%？（第二版）

【分拆憧憬】華潤置地守「三條紅綫」 分拆物管業務添新動力

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欄名 : 財經焦點速覽

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