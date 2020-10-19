恒生指數升155點 小米逆市跌4%

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【iBond 2020】iBond+螞蟻集團抽資千億 券商嚴陣以待雙綫備戰
恒生指數收報24542點，升155點。金融股領升，4大內銀中以工行 （01398） 表現最好，升3.6%；小米 （01810） 遭花旗削價降評級，股價跌4%，收市報22.2元。
【今日財經焦點】
【恒指夜期】金融股領升小米美團逆市跌 夜期早段無大方向微跌4點（不斷更新）
【內銀股價】建行彈近2%成交勝阿里騰訊 大摩：內銀股有40%升值潛力（附最新目標價）
【小米股價】小米遭花旗唱淡股價跌4% 華為手機業務不滅有多大風險？？
【螞蟻上市】消息指螞蟻集團爭今日通過香港IPO聆訊 預計美國大選後掛牌
【阿里巴巴】阿里巴巴280億取高鑫零售控股權併入報表 高鑫零售曾升近三成、遠超阿里要約價
【國泰裁員】國泰裁員傳數日內公布、國泰：恕不評論 國泰城周末架設傳媒區？
【港滙強方】金管局收市後注資203.8億港元 創今年單次最大規模 一文看清金管局年內接美元紀錄
【精選投資分析】
【穩步復甦】內地零售增長勝預期 哪類產品銷售按年升22%？（第二版）
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