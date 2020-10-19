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【美股大熱】美國金融科技獨角獸SoFi 進軍海外 香港推開戶送美股吸年輕股民

股樓投資 18:49 2020/10/19

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由美國史丹福大學學生Mike Cagney於2011年創立的個人信貸平台SoFi，現時已被列為金融科技的獨角獸初創公司，去年進軍海外巿場，首站是購入香港的股票交易平台8 securities，並更名為SoFi Hong Kong。平台以零佣金做賣點，吸引年輕投資客幫襯。近日該平台推出開戶美股計劃，只要透過手機App在SoFi開戶，並存入港幣1萬港元或以上，在開戶日起30日內戶口維持 1萬港元或以上，即送用戶一股美股，該一股會按2020年10月13 計約值70至110元美金(約542至852港元)，可選美股包括美國運通（US:AXP）、 動視暴雪（US:ATVI）或 索尼（US:SNE）。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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