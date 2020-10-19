透過量子加密技術 東芝目標2030年達30億美元收入

隨著日本龐大的企業集團爭相尋找未來增長動力，日本科技巨頭東芝（Toshiba）表示，通過量子加密技術作為數據保護，目標到2030年收入達30億美元(約232.4億港元)。

這種網絡安全技術稱為量子密鑰分發（QKD），利用量子物理學的性質為兩個遠端方提供不受量子計算機驅動的網絡攻擊影響的加密密鑰。

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東芝預計，隨著量子計算機的發展，全球QKD市場將在未來10年增長至120億美元。量子計算機的強大計算能力可以輕鬆地破解金融、國防和醫療領域普遍使用基於數學的傳統密碼密鑰。



隨著網絡安全成為國防的重要一環，東芝希望滿足全球對高級密碼技術的需求；中國正積極擴展QKD的網絡基礎設施，包括中繼量子信號的量子衛星。

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自2017年美國核電業務破產引發危機以來，東芝已進行一系列重組步驟，包括出售手提電腦和電視機業務。

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責任編輯：梁翠麗